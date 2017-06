Le grand débat avant le premier tour des élections législatives avec France Bleu Azur

Les rédactions de France 3 Côte d'Azur, Nice Matin et France Bleu Azur organisent le seul débat en Côte d'Azur avant le premier tour des élections législatives. Coup de projecteur sur le 1ère puis la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes.

Dans la 1ère circonscription, qui comprend principalement le Port de Nice et le Vieux Nice, le député sortant est Eric Ciotti (LR). Il se représente et brigue un troisième mandat. S’il est élu, il sera en situation de cumul et devra abandonner la présidence du Département des Alpes-Maritimes.

La 3ème circonscription, elle, couvre une partie de Nice, les communes de Falicon, Saint-André-de-la-Roche et La Trinité. Le député sortant Rudy Salles (UDI) y est élu depuis 1988 sans interruption. Il sera confronté notamment à Philippe Vardon, FN et leader des identitaires niçois. C’est l’un des duels chocs des législatives dans le 06.

Une émission de 60' animée par Henri Migout - France 3 Côte d'Azur, Laure Debeaulieu - France Bleu Azur avec la participation de Denis Carreaux - Nice Matin.