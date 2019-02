Le Grand Débat : les cahiers citoyens sont collectés dans les préfectures avant de partir pour Paris

Les préfectures ressemblent à des salles de classe ces jours-ci. Elles sont en train de collecter les fameux cahiers citoyens ouverts dans les mairies. L’initiative est née du mouvement des gilets jaunes et du Grand Débat. Les cahiers ont été fermés mercredi. A Tarbes, il y a de tout, cahiers à spirales, cahiers reliés, liasses de feuilles tenues par un élastique. Dans les Hautes-Pyrénées, 243 communes avaient ouvert des cahiers, 135 sont déjà revenus, parfois il n'y a pas un mot, parfois des pages entières d'écriture. Certains ont déposé des textes dactylographiés. Les présidents des associations des maires du département ont feuilleté ces cahiers. Gérard Clavé, le maire de Bartrès, est le président des maires ruraux, ils ont rédigé une synthèse.

Le pouvoir d'achat, la suppression de l'ISF, les retraites augmentées, la CSG à supprimer pour les retraités, l'insécurité. Des revendications au niveau communal ou rural il n'y en a pas. On ne parle pas d'agriculture, ni d'emploi non plus. Les communes qui sont proches des grandes villes où les gens se déplacent en voiture, on n'a pas eu de demandes pour des transports collectifs qui sont moins coûteux.