Le grand débat national est une "réussite" selon le député normand Bertrand Sorre

Caen, France

Le député La République en Marche de la Manche, Bertrand Sorre, était l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi matin. L'élu est le référent pour la Normandie du grand débat national qui s'achève ce week-end, quatre mois après le début du mouvement des gilets jaunes. Et c'est un succès selon Bertrand Sorre qui a compté 1,8 millions de contributions sur le site internet lancé par le gouvernement (2,6 millions de visiteurs) et plus de 10.000 réunions depuis mi-janvier. En Normandie, 564 réunions ont été tenues : 170 en Seine-Maritime, 135 dans l'Eure, 124 dans le Calvados, 78 dans la Manche et 57 dans l'Orne.

"Les thématiques ont été assez récurrentes, indique Bertrand Sorre au micro de France Bleu. Le pouvoir d'achat, la fiscalité, l'environnement, les services publiques, les institutions..." Un dernier rendez-vous du grand débat a lieu ce week-end avec des conférences régionales. Pour la Normandie, ça se passe çà Rouen. "L'objectif est de toucher d'autres personnes, certains qui n'ont peut-être pas pris au grand débat. Il fallait une représentativité régionale la plus large avec une diversité sociale, géographique, de catégories socioprofessionnelles." 70 participants ont ainsi été tirés au sort. Et il y a eu des refus. "Certains ont des obligations personnelles ou ne voulaient pas se mobiliser sur deux jours" s'est contenté de dire l'élu de la majorité. Ce dernier a assuré que le gouvernement allait s'inspirer des contributions des Français pour faire des annonces en avril.