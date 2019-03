Le Grand débat national réunit une cinquantaine de personnes à Hagetmau

Une cinquantaine de personnes ont participé au Grand débat national organisé ce samedi soir à Hagetmau, en présence de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq. Un peu plus d'une heure et demi d'échanges autour du vote blanc ou encore du 80 km/h.

Hagetmau, France

"J'aurais aimé qu'on soit plus nombreux ce soir, mais ce débat il a au moins le mérite d'exister", voilà comment Patrick, habitant d'Hagetmau, résume le Grand débat national qui s'est tenu dans sa commune ce samedi soir. Une cinquantaine de personnes y ont participé, pour un peu plus d'une heure et demi d'échanges en présence de Geneviève Darrieussecq, actuelle secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées, et ancienne maire de Mont-de-Marsan.

Interrogés sur la réduction du nombre de parlementaires, la majorité des participants se disent favorables à une telle mesure. © Radio France - Elodie Vergelati

Vote blanc et réduction du nombre de parlementaires

"Démocratie et citoyenneté", tel est le thème retenu pour le débat d'Hagetmau. Certains citoyens prennent le micro pour réclamer la reconnaissance du vote blanc. Interrogés sur une possible réduction du nombre de parlementaires, la majorité des participants se disent favorables à une telle mesure.

Très vite, le débat dévie du thème imposé, et les citoyens présents s'emparent de sujets du quotidien tels que la fiscalité, la lente agonie des centres-villes et centres-bourgs. Ou encore le 80 km/h, qui ne passe toujours pas. L'occasion pour Geneviève Darrieussecq de se prononcer pour "une adaptation des mesures au niveau local dans certains domaines, par exemple en matière de logements sociaux".

Plus rien ne sera comme avant après ce grand débat national, Geneviève Darrieussecq

Attentive et prolixe, Geneviève Darrieussecq prend le pouls de la salle. "Je note qu'il y a une forte demande de réduction du nombre de parlementaires, notamment des sénateurs. On voit aussi que les citoyens souhaitent une simplification du fonctionnement de nos institutions. Je retiens surtout qu'ils sont intéressés à la vie de leur pays, et c'est ça qui me fait plaisir", souligne la secrétaire d'Etat aux armées. "Plus rien ne sera comme avant après ce grand débat national", conclut-elle.