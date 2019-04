Le Grand débat, Sophie Errante, député de Loire-Atlantique, plaide pour une transformation du service public

Loire-Atlantique, France

Sophie Errante, députée LREM de Loire-Atlantique, plaide pour une "transformation" du service public". Devant le ras-le-bol fiscal des français qui se sont exprimés dans le Grand Débat National, Edouard Philippe a plaidé hier pour une baisse rapide des impôts. Emmanuel Macron rentrera dans les détails dans les semaines à venir. A la question "Comment concilier la baisse des impôts avec une autre demande des contributeurs qui réclament plus de service public ?", Sophie Errante, député LREM de Loire-Atlantique explique "Il va falloir assumer les choix que nous allons faire. Il va falloir ré-humaniser un service public au plus prés des gens, en numérisant, en rendant certains droits automatiques, en arrêtant de faire remplir une multiplicité de dossiers administratifs. La député LREM conclue "Moins de temps on passera à remplir des dossiers administratifs, plus de temps on passera de temps à aider ceux qui sont éloignés de cette compréhension administrative".