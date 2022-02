"Le grand remplacement est une théorie raciste très ancienne" pour Patrice Bilgorai de la LICRA

Patrice Bilgorai, président à Nîmes de la ligue contre le racisme et l'antisémitisme, était ce mardi l'invité de France Bleu Gard Lozère.

Valérie Pécresse a dû s'expliquer lundi sur son emploi de l'expression complotiste de "grand remplacement". "Face à ces questions vitales" qui attendent la France, "pas de fatalité, ni au grand déclassement ni au grand remplacement", avait affirmé la candidate Les Républicains lors de son premier grand meeting de campagne dimanche au Zénith à Paris.

Valérie Pécresse a tenté une explication : "Ça veut dire que je ne me résigne pas justement aux théories d'Éric Zemmour et aux théories de l'extrême droite, parce que je sais qu'une autre voie est possible".

Pour Patrice Bilgorai, président à Nîmes de la LICRA, "peut-être que Valérie Pécresse s'est laissé aller, ou a-t-elle été piégée par une extrême droite très présente dans le débat de la présidentielle"

"Le grand remplacement est une très ancienne théorie raciste."

Selon Patrice Bilgorai, "le grand remplacement est une théorie raciste et xénophobe c'est certain, complotiste sans doute. Une théorie ringarde, loin d'être neuve. On en parle déjà en 1889 dans la bouche du nationaliste d'extrême droite Maurice Barrès, ou en 1901 à Marseille au sujet des Italiens censés remplacer les Français" souligne le président nîmois de la LICRA sur France Bleu Gard Lozère. Selon lui, "tout doit être fait pour apaiser le climat afin que chaque citoyen trouve sa place dans la République".