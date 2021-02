Un Grenoblois au ministère de la Santé : quel bilan pour Olivier Véran, un an après sa nomination ?

Il a quitté il y a tout juste un an les montagnes de l’Isère pour la capitale. Et il est devenu aujourd’hui le visage de la crise sanitaire : l’ancien député de l’Isère Olivier Véran souffle ce mardi la première bougie de son arrivée au ministère de la Santé. Pour quel bilan ?

Un ministre en première ligne... Voilà comment résumer la première année d'Olivier Véran au ministère de la Santé. L'ex-député de l'Isère est entré avenue de Ségur le 16 février 2020, en remplacement d'Agnès Buzyn (partie elle-même remplacer Benjamin Griveaux dans la course aux municipales à Paris). Le coronavirus venait de faire son premier mort à l'autre bout du monde. Un mois plus tard, ce virus allait bouleverser la France...et la carrière d'Olivier Véran.

Un an plus tard, le costume a changé mais Olivier Véran, en visite à Grenoble le 18 janvier dernier, en est encore à tutoyer les responsables du CHU. Il faut dire qu'il n'y a pas si longtemps, celui qui était encore député de l'Isère tenait une fois par semaine des vacations en neurologie. Depuis un an, les Français le voient davantage comme le "Monsieur Coronavirus", celui qui ponctue leur jeudi soir de ses conférences de presse, avec leur lot de tableaux Excel et courbes en tout genre. "Je trouve qu'il a été courageux et très pédagogue au milieu de tout cela", salue son ancienne mentor Geneviève Fioraso, dont il a été le suppléant.

"Il n'incarne pas la jambe sociale du gouvernement"

Les Français découvrent alors ce grenoblois calme, pédagogue, même ses opposants le reconnaissent. "Sur le plan de la crise sanitaire, il fait du bon boulot" salue le socialiste Olivier Noblecourt, qui loue un ministre passionné. Difficile d'ailleurs de trouver des détracteurs virulents d'Olivier Véran. Les critiques touchent plus largement la politique sociale du gouvernement : "Sur le plan de la luttre contre la pauvreté et les exclusions, il est trop peu investi" estime Olivier Noblecourt, conseiller municipal à Grenoble, qui a travaillé avec Olivier Véran sur les questions de pauvreté. "Ce gouvernement mène une politique uniquement sanitaire, il lui manque toujours une jambe sociale, qu'Olivier Véran n'incarne pas malheureusement", estime-t-il.

Malgré un agenda bien rempli, Olivier Véran parvient à s'échapper certains week-end et rentre à Grenoble retrouver ses deux enfants, âgés de sept et dix ans. En un an au gouvernement, le ministre aura également réussi à garder une bonne popularité, avec 46% d’opinions favorables. De quoi peut-être lui donner des idées de promotion... Matignon dans le viseur ? "Il a encore beaucoup à réaliser", conclut énigmatique Geneviève Fioraso.