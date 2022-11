Le groupe d'opposition Amiens C'est l'Tien propose à son tour ses mesures de sobriété énergétique

Début novembre, la majorité de droite et du centre à la ville et la métropole d'Amiens avait détaillé douze mesures pour réaliser des économies et faire face à la flambée des coûts et au défi climatique. L'objectif étant de réduire la consommation de la collectivité de 10% d'ici la fin du mandat, en 2026.

ⓘ Publicité

À lire aussi Amiens prend 12 mesures pour faire baisser la facture énergétique

Un objectif approuvé par l'opposition de gauche mais le groupe Amiens C'est l'Tien regrette cependant que "ces mesures n'aillent pas assez loin", comme l'explique l'un de ses élus, Julien Pradat. Le groupe a donc planché sur son propre plan de sobriété et imaginé dix mesures, souvent inspirées de ce qui se fait dans d'autres collectivités.

Julien Pradat (à gauche), Evelyne Becker et François Décavé, élus du groupe Amiens C'est l'Tien © Radio France - François Sauvestre

Pour cela, Amiens C'est l'Tien envisage "un choix politique", dixit François Décavé. Opposés à l'extension du zoo et au projet de création d'une serre tropicale ou d'une savane qu'ils jugent "inutile et destructeur", ces élus proposent de réaffecter cet investissement (12,7 millions d'euros) pour financer les dix mesures.

Doubler les moyens du service d'aide à la rénovation en dédiant 4,2 millions d'euros pour passer de 4 à 8 agents de la plateforme Laure et porter l'objectif de rénovation de logements de 1 000 à 2 000 par an.

Développer des aides pour les habitants en difficulté pour payer leurs factures d'énergie. 800 000 euros y seraient dédiés pour des aides allant de 40 à 80 euros par mois en fonctions des revenus des foyers

Mettre en place une tarification progressive de l'eau. La mesure est chiffrée à 1 million d'euros sur 4 ans.

Instaurer une aide à l'achat de mousseurs de robinets. 250 000 euros pour 40 000 foyers équipés.

Développer des aides pour la solarisation sur les toitures des particuliers. 2 millions d'euros pour équiper 1 300 à 2 000 toitures en 4 ans (montant moyen des aides : 1500 par toiture).

Organiser des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes

Tester la mise en place d'une plateforme de covoiturage.

Consacrer 1,1 million d'euros pour mettre en place un service municipal d'autopartage d'une flotte de 26 voitures électriques.

Créer une plateforme publique de réemploi local. 1,6 million d'euros pour mettre à disposition des biens matériels réemployables.

Installer une coopérative d'achat de matières premières (lin, laine) pour développer une activité locale de confection de vêtements.

loading