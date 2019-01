Le groupe d'opposition Saint-Etienne En Marche contraint de disparaître

Saint-Étienne, France

Pascale Marron et Pierre Fayol-Noireterre annoncent ce jeudi dans un communiqué quitter le groupe Saint-Etienne En Marche de la mairie. Les deux conseillers municipaux d'opposition rejoignent le groupe Divers gauche constitué de Nadia Semache, André Friedenberg et Florent Pigeon. Lionel Saugues reste seul rescapé de ce groupe.

Or, le règlement municipal stipule qu'un groupe doit être constitué d'au moins deux membres. Saint-Etienne En Marche semble ainsi contraint de disparaître. Lionel Saugues serait "en train de réfléchir à la suite" nous dit un de ses proches.

Notre volonté c'est de préparer les élections municipales, de se rassembler le plus possible — Pierre Fayol-Noireterre

Pierre Fayol-Noireterre commente sa décision au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire " Notre volonté c'est de préparer les élections municipales, de se rassembler le plus possible [..] on va réfléchir tous ensemble à comment travailler et se rassembler dans l'intérêt des Stéphanois [...] vous avez bien vu qu'aujourd'hui y compris Monsieur Collomb à Lyon ou Monsieur Perdriau font des choses sans étiquette, je pense que ça correspond à l'attente des Français".

RÉACTION - Pierre Fayol-Noireterre explique sa décision Copier

Le référent En Marche dans la Loire dit respecter ces décisions. Jean-Louis Gagnaire souhaite un rassemblement le plus large possible, "il faut que les élus se comportent de manière responsable" dit-il.