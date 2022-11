Le groupe "Ensemble pour le Pays basque" réclame une Communauté d'Agglomération plus décentralisée

42 conseillers communautaires de Larrau, Biarritz, Arancou ou Saint Jean de Luz viennent de former un nouveau groupe politique qu'ils qualifient de "transpartisan". Avec le soutien de 30 autres représentants qui pour l'instant préfèrent garder l'anonymat, le nouveau groupe exige davantage d’équilibre territorial concernant les investissements et la gouvernance. Trois des dix réferents de pôles font partie du premier groupe politique créé au sein de l'institution qui regroupe les 158 communes du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule.

ⓘ Publicité

loading

"Quelquefois les élus voyons passer les trains sans vraiment comprendre et surtout sans vraiment adhérer. Nous sommes tous pour cette communauté d'agglo mais avec plutôt une vision à long terme. Nous sommes tous différents mais avec une volonté de faire progresser notre Pays basque que l'on aime tant. Nous avons une vision commune et la volonté de décentraliser en remettant l'élu au centre de la décision. Évidemment, les grandes villes ont des besoins, mais les autres communes aussi" explique le maire de Donibane Garazi Laurent Inchauspé.

Le nouveau groupe pourrait voir le jour lors de la prochaine séance du conseil communautaire, le samedi 10 décembre. Son budget et les moyens qui lui seraient alloués seront fixés prochainement, après en discuter avec le président de la CAPB Jean-René Etchegaray.

Les élus qui demandent l'intégration des communes dans la réflexion du projet communautaire assurent qu'ils ne se présentent pas comme un contre pouvoir face au président. "Il ne s'agit pas d'une démarche de protestation mais nous regrettons le manque de concertation et de vision globale pour les dix prochaines années" lance Peio Etxeleku, élu municipal à Cambo et réferent du pôle Errobi. Ces représentants souhaitent mieux préparer les conseils communautaires et ne pas se limiter à valider des décisions administratives.