Le Haut-garonnais Sébastien Nadot, premier député exclu du groupe LREM à l'Assemblée nationale

Le député de Haute-Garonne LREM Sébastien Nadot a été exclu du groupe des marcheurs de l'Assemblée nationale ce jeudi soir, selon les informations de franceinfo. Le bureau exécutif du groupe a voté son exclusion à l'unanimité.

Sébastien Nadot a voté contre le budget 2019 à l'assemblée

Sébastien Nadot avait expliqué dans un communiqué que le budget ne lui paraissait pas avoir atteint "les objectifs fixés" en amont : "Libérer l'économie et le travail, protéger les Français, investir pour l'avenir en préparant les défis de demain et en transformant l'action publique". En clair, le député de la 10e circonscription de la Haute-Garonne (le secteur du Lauragais) estime que le gouvernement ne fait pas assez sur la transition énergétique et n'apporte pas assez de concret sur les "problématiques quotidiennes des Français".

"On n'est pas à la hauteur (...) Ce budget, il y a 10 ans on aurait pu avoir le même quasiment. Est-ce qu'on pourrait pour la suite, anticiper plutôt que d'attendre qu'il y ait une crise et de trouver bon an mal an une solution à la crise? Non, un budget c'est l'anticipation justement. On n'ira pas régler les crises de demain à travers ce budget, c'est pour ça que j'ai voté contre." Sébastien Nadot, député LREM de Haute-Garonne

Un député en marche et en marge ces derniers mois

Ce n'est pas la première fois que Sébastien Nadot dit haut et fort qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement d'Edouard Philippe. Ce professeur de sport passé par le Mouvement des progressistes de Robert Hue avait déjà pris position contre la circulaire Collomb sur la gestion de la question des migrants l'hiver dernier. Depuis des mois il est aussi engagé pour faire parler de la guerre au Yémen et pousse pour que la France soit plus active sur ce dossier.

Fin août, le député du Lauragais regrettait la démission de Nicolas Hulot qui était une alerte et soulignait selon lui que la majorité n'en faisait "pas assez sur l'environnement". Mais à ce moment-là, Sébastien Nadot refuse de critiquer ouvertement le gouvernement. Il veut lui laisser du temps pour qu'il ajuste sa politique et espère que cela se traduise concrètement dans le budget 2019.

Le 7 décembre dernier, alors que la crise des Gilets Jaunes prend de l'ampleur, le député haut-garonnais suggère au gouvernement de répondre aux attentes des Français sur son site internet il écrivait : "si nous nous sommes trompés, il n'est pas trop tard"

Sébastien Nadot est le premier député LREM à être exclu du groupe parlementaire.