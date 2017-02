Le + INFO : baisse des indemnités des élus : c'est exemplaire ?

En pleine affaire Pénélope Gate, voila une initiative qui va peut-être redorer le blason des politiques : les élus de la communauté de communes de Gevrey Chambertin et Nuits St Georges ont voté une baisse de 20 % de leurs indemnités. Mesure exemplaire ? c'est le + INFO de France Bleu Bourgogne.

Les débats ont été longs. Sur les 80 élus de la communauté de commune de Gevrey Chambertin et Nuits St Georges, 19 ont tout de même voté contre et 5 se sont abstenus. L'idée est venue du président de la communauté de commune, le socialiste Christophe Lucand. Le but était de montrer que les élus pouvaient aussi montrer l'exemple et faire des efforts financiers.

Une indemnité de 1700 euros pour le président

Dans le cas précis de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits St-Georges, c'est à dire une population de 31 000 habitants, pour un président la loi prévoit une indemnité de 2581 euros bruts , et pour un vice-président 945 euros bruts . Si on enlève 20 %, cela donne respectivement une indemnité de 1700 euros nets pour le président et 558 euros nets pour un vice-président.

On peut donc se dire que si des communautés de commune l'ont fait, d'autres assemblées peuvent également s'appliquer une baisse des indemnités. Sauf que la loi n'interdit pas lorsque la population augmente, d'augmenter mécaniquement les indemnités, c'est ce qui s'est passé il y a un an lors de la fusion des régions en Bourgogne Franche Comté.

