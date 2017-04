Le + INFO - Est-ce au PS de faire campagne en faveur d'Emmanuel Macron?

Ce mardi 2 mai, le Parti socialiste organise une réunion publique à Dijon en faveur d'Emmanuel Macron en présence de François Rebsamen et Bernard Cazeneuve. Le maire de Dijon et le 1er ministre appellent à voter au second tour pour le candidat d'En Marche afin de faire barrage à Marine Le Pen.

La campagne du second tour commence officiellement ce vendredi 28 avril et c'est un peu tous contre Marine Le Pen ! Entre les 160 élus "hollandais", ministres, parlementaires et responsables locaux qui appellent à voter pour Emmanuel Macron au second tour, groupe dans lequel on trouve d'ailleurs François Rebsamen, le maire de Dijon, les écologistes avec Yannick Jadot d'Europe Ecologie Les Verts, et une partie du groupe Les Républicains qui appellent aussi à voter pour le candidat d'En Marche, Marine Le Pen ne peut compter que sur les électeurs du Front National et quelques élus de chez Les Républicains comme Christine Boutin qui prône un vote en faveur de la candidate frontiste.

Le 1er ministre à Dijon le 2 mai

A Dijon par exemple, François Rebsamen a décidé de prendre les choses en main. Le maire et président du Grand Dijon n'a aucune envie de voir Marine Le Pen en tête au soir du second tour. Il a donc invité Bernard Cazeneuve le premier ministre à une réunion publique mardi prochain, le 2 mai à Dijon. Ensemble, ils vont appeler à voter Emmanuel Macron et faire barrage au Front National.

Est-ce au Parti socialiste de faire campagne en faveur du candidat d'En Marche? c'est la question que l'on vous pose ce matin sur les réseaux sociaux. On attend vos commentaire sur Facebook et Twitter.

