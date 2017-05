LE + INFO - Faut-il donner une majorité absolue à Emmanuel Macron ?

La page de la présidentielle a peine tournée, les regards sont braqués vers les élections législatives. Fort de sa victoire, Emmanuel Macron va tenter d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. La tache s'annonce compliquée face à une droite et un Front national revanchards. C'est le + INFO.

Dans quatre semaines, on retourne aux urnes. Il s'agit cette fois d'élire les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Les députés, ils sont 577, votent les lois présentées par le gouvernement. Il est donc important pour un président et son gouvernement d'avoir une majorité stable, sinon, il devient difficile de gouverner. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Sous la 5ème République, le scénario s'est présenté à trois reprises (1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002) avec François Mitterrand et Jacques Chirac. C'est la raison pour laquelle, les législatives sont désormais placées juste derrière l'élection présidentielle.

Les français vont-ils confirmer leur vote ?

Logiquement, les français devraient confirmer leur vote, à savoir donner une majorité au parti d'Emmanuel Macron. Mais rien n'est moins sûr. C'est surtout l'argument de ceux qui arrivent en tête à la présidentielle. En fait tout va dépendre du gouvernement que va constituer Emmanuel Macron. Il pourrait tendre la main aux électeurs de la droite et du centre. C'est par exemple ce que réclame, l'ancien ministre Les Républicains Bruno Le Maire. Sans oublier les socialistes comme Stéphane Le Foll qui se dit prêt à travailler avec Emmanuel Macron.

Si l'on en croit une étude Ipsos, 61 % des Français ne souhaitent pas qu' Emmanuel Macron dispose d'une majorité absolue. Pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, il faut avoir 289 députés.

A 7 heures 50, l'invité France Bleu Bourgogne est Rémy Delatte le président du groupe Les Républicains en Côte-d'Or