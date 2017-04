LE + INFO - Faut-il faire confiance aux sondages en période électorale ?

Dans le + INFO, on s'intéresse à la fabrication des sondages. Qui sont les personnes sondées, comment sont faits les calculs pour les pourcentages, qui commande ces sondages ? Les enquêtes d'opinions se multiplient et influencent parfois le vote des électeurs.

En pleine campagne présidentielle, il y a au moins un sondage par jour qui paraît, si ce n'est plus. Sur France Bleu, nous avons fait le choix de ne pas diffuser ces sondages, avec l'opération " 0 sondages, 1000 reportages " . Mais avec les réseaux sociaux, et les différents médias, on ne peut pas y échapper. Les instituts de sondage répètent que leurs enquêtes ne sont qu'une photographie de l'opinion publique à l'instant T. Mais ces enquêtes d'opinion sont de plus en plus critiquées, à cause de leurs méthodes et parce que l'actualité récente a prouvée que jusqu'au dernier moment les électeurs peuvent changer d'avis.

A 7h50, Camélia Goga, statisticienne et chercheuse à l'université de Bourgogne viendra nous expliquer pourquoi les méthodes des instituts de sondage ne sont pas tout à fait fiables et ce à quoi il faut faire attention quand on lit un sondage

A 8h15, nous serons en ligne avec Vincent Dusseaux directeur d'études à l'Ipsos .