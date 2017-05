Le + INFO - L'alliance entre le Front National et Debout la France peut-elle influencer le vote du second tour?

J-4 avant le second tour de l'élection présidentielle: ce mercredi soir Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (Front National) débattent. La candidate frontiste peut compter sur le soutien de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France). Qu'est-ce que ça peut changer? C'est le thème + INFO.

Le candidat Debout la France arrivé sixième avec 4,7 % des voix au premier tour de la présidentielle a annoncé vendredi dernier qu'il soutenait Marine Le Pen pour le second tour. Le député-maire de Yerres dans l'Essonne a passé un accord de gouvernement avec la candidate du Front National. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle nommera Nicolas Dupont Aignan premier ministre. L'accord conclu entre les deux comporte six engagements notamment un sur l'euro avec un retour au franc qui ne doit pas être fait dans l'urgence et un autre sur un patriotisme économique qui encourage les entrepreneurs à investir en France. Voilà pour les termes de l'accord. A noter que c'est la première fois que Marine Le Pen réussi à récupérer le soutien d'un parti qui n'est pas catalogué extrème droite.

Des réactions dans la sphère politique.

A droite, on a pas tardé à réagir :"Nicols Dupont-Aignan montre son vrai visage, celui de la trahison", déclare Bernard Accoyer, le secrétaire général du groupe Les Républicains. Même au sein du parti, l'accord avec le FN a provoqué des remous avec le départ de Dominique Jamet, la vice-présidente de Debout la France. Au sein du parti de Marine Le Pen, on se félicite de cet accord. Louis Alliot le vice-président du FN assure qu'il n'y a pas eu d'accord financier avec Nicolas Dupont-Aignan eu égard à son score du 1er tour qui lui interdit un remboursement complet de ces frais de campagne.

Cette alliance entre le Front National et Debout la France peut-elle influencer le vote de dimanche? Témoignez sur Facebook et Twitter

A 7h50 Corinne Bobard, secrétaire général de Debout la France en Côte-d'Or est l'invitée France Bleu Bourgogne