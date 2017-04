LE + INFO - La France Insoumise sera t-elle l'arbitre du second tour de la présidentielle?

Il rêvait d'être au second tour de l'élection présidentielle. En arrivant seulement 4 ème, Jean-Luc Mélenchon rate son pari. Pour le moment, le candidat de la France Insoumise ne donne pas de consigne de vote. Que vont faire les milliers de personnes qui ont voté pour lui? C'est le thème du + INFO.

Même si le candidat de la France Insoumise a échoué dans son pari, Jean-Luc Mélenchon est sans nul doute avec Emmanuel Macron, la révélation de ce scrutin. Il s'en faut de peu que l'ancien militant socialiste ne se qualifie pour le second tour de la présidentielle. Impensable, il y a encore un an. En Côte-d'Or, le score de Jean-Luc Mélenchon est un peu moins élevé qu'au niveau national 17,8 % des suffrages contre 19,6%. 6974 000 personnes ont donné leur voix au candidat de la France Insoumise, c'est 122 000 de moins que François Fillon, troisième du scrutin.

Jean-Luc Mélenchon arrive en tête dans plusieurs départements comme la Dordogne, la Martinique ou encore la Guyane

Jean-Luc Mélenchon fait un carton chez les jeunes

Les 18-24 ans place le candidat de la France Insoumise en tête. Ils sont 30 % à avoir voté pour lui. Jean-Luc Mélenchon attire 21 % des voix masculines. Plus étonnant, le candidat de la gauche de la gauche arrive en tête à Marseille, au Havre, et deuxième à Dijon derrière Emmanuel Macron.

Reste que Jean-Luc Mélenchon ne donne pas pour le moment de consignes de vote pour le second tour, ce que lui reproche bon nombre d'élus de gauche. Le candidat de la France Insoumise préfère consulter sa base et s'en remettre au vote des 450 000 personnes qui le suivent sur sa plateforme internet. Une manière aussi de poursuivre la dynamique du 1er tour, d'inscrire son mouvement de manière durable et de se projeter déjà dans l'après second tour, c'est à dire les législatives.

