LE + INFO - La moralisation de la vie politique, vous y croyez ?

C'est l'un des tout premiers chantiers du nouveau gouvernement : la moralisation de la vie politique. François Bayrou, le ministre de la Justice a commencé les consultations et le député René Dosière a déjà fait ses propositions. C'est le thème du + INFO ce lundi 29 mai.

La campagne pour l'élection présidentielle a été particulièrement marquée par les affaires : l'affaire des emplois présumés fictifs de la femme de François Fillon, celle des assistants parlementaires du Front National ou encore celle de l'embauche des filles de Bruno Leroux, ministre de l'intérieur et ancien député. Après l'élection d'Emmanuel Macron, la République en Marche a mis un peu de temps avant d'investir tous les candidats aux législatives et le gouvernement a été formé un peu plus tard que prévu, le temps de vérifier la probité de tous les candidats.

C'était l'un des gros chantiers promis par Emmanuel Macron et qu'il a donc lancé dès son arrivée au pouvoir : la moralisation de la vie publique et politique. Le nouveau ministre de la Justice François Bayrou a commencé les consultations sur le sujet. Le député apparenté PS et spécialiste de la question René Dosière a remis au gouvernement 12 propositions.

Mais peut-on vraiment moraliser la vie politique ? Dans le + INFO ce lundi 29 mai, on va tenter de répondre à cette question avec

A 7h50, Dominique Andolfatto, professeur de sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté

A 8h 15, Alexandre Emorine, porte-parole de la France Insoumise en Côte d'Or