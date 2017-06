LE + INFO - Les 3 idées reçues sur les député(e)s

Dans le + INFO ce matin on a évoqué la large majorité des députés de la République en Marche à l'Assemblée nationale et la question du pouvoir. On a aussi tordu le cou à certaines idées reçues autour du rôle des député(e)s.

La République en Marche a t-elle trop de pouvoir après ces législatives ? C'est la question qu'on s'est posée ce mardi matin dans le + INFO. Au-delà de ça, les députés servent -ils vraiment à quelque chose ? Dominique Andolfatto, professeur de Sciences politiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté répond à trois idées reçues sur les député(e)s.

1/ Les député(e)s ça ne sert à rien ?

Faux. Les député(e)s ça sert beaucoup car ce sont eux qui fabriquent la loi et qui sont censés évaluer l'action publique et aussi contrôler l'administration. Même si sur ce sujet-là, il y a encore beaucoup à entreprendre, mais sur la fabrique de la loi, elle se fait avec eux.

2/ Les députés sont tous des élus parisiens déconnectés du terrain ?

C'est faux. Ils et elles sont élu(e)s partout sur le territoire et viennent de tous les départements français. Il y en a probablement sans doute un peu trop mais il n'y a pas que des parisiens dans l'hémicycle.

3/ On peut exercer un autre métier quand on est député ?

Vrai et faux. On peut trouver le temps, ça n'est d'ailleurs pas forcément négatif car ça évite d'être coupé de certaines réalités sociales mais il ne faut pas que cette profession vous absorbe complètement.

→ Revoir l'interview de Dominique Andolfatto :