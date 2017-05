LE + INFO - Les idées reçues sur la culture et l'écologie

La culture et l'écologie sont les deux grands thèmes oubliés de la campagne présidentielle. Dans le + INFO on a interrogé deux acteurs de la culture et de l'écologie en Côte-d'Or : Laurent Joyeux, le directeur de l'Opéra de Dijon et Stéphane Depas, président de l'association Les Amis de la Terre

La culture et l'écologie n'ont quasiment pas été abordés ces derniers jours par les deux candidats à l'élection présidentielle. Marine Le Pen et Emmanuel Macron font quelques propositions dans leurs programmes, mais ce ne sont pas des thèmes qu'ils ont choisi de mettre en avant dans leurs meetings ou dans les débats. Laurent Joyeux, le directeur de l'Opéra de Dijon et Stéphane Depas, le président de l'association Les Amis de la Terre en Côte-d'Or ont réagi dans le + INFO.

La culture et l'écologie n'intéressent pas les Français

FAUX : " C'est un peu facile de dire ça, explique Laurent Joyeux, d'autant que les politiques sont les premiers à convoquer les acteurs culturels quand il y a une grande tragédie. On se souvient de Charlie Hebdo, on a tout de suite fait appel à la culture pour faire rempart contre l'extrême droite " Et les chiffres de fréquentation de l'Opéra sont en hausse, avec 60 000 billets déjà vendus à Dijon cette année, alors que la saison n'est pas encore terminée. Du côté de l'écologie, " on voit de plus en plus de gens qui se mobilisent en Côte-d'Or pour rejoindre des associations, pour lancer de petites actions " explique Stéphane Depas

La culture et l'écologie coûtent trop cher

FAUX : " Il faut arrêter avec cette idée, à l'Opéra de Dijon, on peut aller voir des spectacles pour 5 € en dernière minute. Et pour un spectacle à Paris, le billet le plus cher est à 200 € quand il est seulement à 57 € à Dijon et le prix moyen du billet est à 17 € " , explique Laurent Joyeux. Pour Stéphane Depas, au " quotidien, certains produits bio par exemple coûtent plus cher c'est vrai, mais ce n'est pas le cas pour tout. Quand on fait les courses on peut se poser la question si on a vraiment besoin de tout ce qu'on achète, il faut faire des choix"