LE + INFO - Les trois idées reçues sur l'alliance entre le Front National et Debout la France

Invitée à s'expliquer sur l'accord passé entre Nicolas Dupont Aignan et Marine Le Pen, Corinne Bobard était ce mercredi l'invitée de France Bleu Bourgogne. La secrétaire départementale de Debout la France en Côte-d'Or a défendu l'alliance debout la France et le Front National. .

Corinne Bobard défend l'alliance entre Debout la France et le Front National: "un choix courageux pour le candidat de l'indépendance national. On ne pouvait pas rester à ne rien faire. Entre le pouvoir du peuple et le pouvoir de l'argent, Nicolas Dupont Aignan a choisi. Marine Le Pen a fait un travail au sein de son parti. Les français ont sanctionné les partis traditionnels. Un accord est passé. Il y a un infléchissement du programme de Marine Le Pen. La candidate du Front National a accepté les conditions demandées par Nicolas Dupont Aignan. On a réussi à changer le calendrier sur le passage de la monnaie unique à la monnaie commune. Le plus urgent est d'aider les TPE et les PME dans fonctionnement au quotidien. Nicolas Dupont Aignan sera le garant de la défense des valeurs nationales."

Corinne Bobard, secrétaire départementale de Debout la France répond à trois idées reçues sur l'alliance entre Debout la France et le Front National :

1) L'accord entre le Front National et Debout la France est d'abord un accord financier ?

Faux: 'il n'y a pas d'accord financier avec le Front National. On a 1,5 million d'euros de frais de campagne. La dotation est de 800 000 euros. Le reste sera payé par souscription. Il nous manque 50 000 euros pour boucler nos frais de campagne."

2) Le Front National et Debout la France, c'est le même programme ?

Faux :" c'est faux. On a une identité propre. On la garde."

3) Debout la France a tout à perdre de cet accord?

Faux : "cette alliance et l'assurance d'avoir Nicolas Dupont Aignan comme premier ministre en cas de victoire de Marine Le Pen assure sur l'affirmation des valeurs gaullistes. Cette alliance débouchera sur une majorité pluraliste si Marine Le Pen l'emporte."