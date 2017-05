LE + INFO - Les trois idées reçues sur la moralisation de la vie politique

Peut-on vraiment moraliser la vie politique ? C'est la question posée ce matin à Dominique Andolfatto, professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne. Les récentes affaires (Fillon, FN, Leroux) ont empoisonné la campagne présidentielle. Comment assainir la politique ? C'est le + INFO.

Avant la France, d'autres pays en Europe se sont attaqués au problème de la moralisation de la vie politique avec plus ou moins de succès : "c'est dans les pays d'Europe du Nord avec une forte éthique protestante où la morale politique est la plus élevée. Dans des pays comme la Suède, le Danemark, il y a moins d'affaire de corruption politique. Les élites sont plus à l'écoute, sont plus modestes", note Dominique Andolfatto professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne. "En France, il existe des règles. Depuis le début des années 80, il y a eu une douzaine de réformes sur la question de la moralisation de la vie politique. Mais ces réformes faites dans l'urgence, ne sont pas toujours bien appliquées," reconnait Dominique Andolfatto.

Dominique Andolfatto répond à trois idées reçues sur la moralisation de la vie politique.

1) Le pouvoir entraîne la corruption et les magouilles

Faux : "tout dépend des personnes. Il existe fort heureusement des parlementaires honnêtes. C'est vrai que si les parlementaires jouaient un peu plus la carte de la transparence, les citoyens seraient plus rassurés. Après, il n'y a pas non plus des centaines d'affaires de corruption."

2) Les données sur le patrimoine des politiques, personne ne les regarde

Faux : "il existe beaucoup de sites qui publient les données et ces sites sont lus."

3) Les élus locaux sont plus honnêtes que les élus nationaux

Vrai et faux : "il y a beaucoup d"élus locaux qui sont aussi des élus nationaux. Ils peuvent aussi être tentés. Il faut étudier les situations au cas par cas. Je pense que la plupart des parlementaires sont honnêtes. Mais comme dans tous les milieux, il y a quelques brebis galeuses."