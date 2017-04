LE + INFO - Les trois idées reçues sur le vote Mélenchon

Pour qui voteront les 7 millions de personnes qui ont donné leur voix dimanche dernier à Jean-Luc Mélenchon? Pour le savoir, il faudra attendre vendredi. Le leader de la France Insoumise ne donne pas de consigne. Il s'en remet au vote de ses 450 000 soutiens sur sa plateforme internet.

Les électeurs qui ont apporté leur voix à Jean-Luc Mélenchon ont trois options: 1, faire barrage à Marine Le Pen, 2, s'abstenir et 3, voter blanc. "En aucun cas, les militants de la France Insoumise ne voteront pour le candidat Emmanuel Macron", indique Alexandre Emorine, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon en Côte-d'Or. "Emmanuel Macron réclame un vote d'adhésion au second tour. Or un vote d'adhésion pour son projet ne pourra pas être le fait des militants de la France Insoumise." ajoute Alexandre Emorine. Le porte parole de la France Insoumise en Côte-d'Or était ce mardi l'invité France Bleu Bourgogne. Il répond à trois idées reçues sur le vote Mélenchon:

1) La France Insoumise attire plus les seniors que les jeunes

Faux : "c'est l'inverse. Un jeune sur trois de moins de 25 ans a voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un vote qui suscite l'adhésion chez les jeunes. La France Insoumise est le parti qui propose un futur un peu plus radieux aux jeunes. Plus on avance dans l'âge, plus la proportion se réduit."

2) La France Insoumise attire surtout les déçus du socialisme

Vrai et Faux : "en partie. Il y a eu un transfert de voix entre les déçus du candidat Hollande de 2012 et la France Insoumise de 2017. Mais pas seulement. Il y a aussi tous ceux qui se sont abstenus lors des précédents scrutins et qui se sont retrouvés dans le vote Jean-Luc Mélenchon."

3) La France Insoumise récupère les voix d'anciens électeurs du Front national

Vrai et Faux : "il n'existe pas encore d'étude qui le prouvent. Mais c'est possible. Lorsqu'il n'y a avait pas de parti de gauche contestataire, des électeurs ont pu se retrouver dans le vote du Front national. Aujourd'hui, la France Insoumise incarne un pôle de contestation à gauche."