LE + INFO - Présidentielle: quel(le) candidat(e) vous a le plus convaincu lors du débat de l'entre-deux-tours?

D'un côté Marine Le Pen, de l'autre Emmanuel Macron, deux candidats à l'élection présidentielle avec deux visions différentes de la France, qui se sont affrontés ce mercredi devant les caméras de TF1 et France 2. Quel(le) candidat(e) vous a le plus convaincu? ? C'est le thème du + INFO de ce jeudi.

L'emploi, l'Europe, la sécurité, ce sont quelques uns des thèmes sur lesquels ont débattu pendant plus de deux heures les deux candidats à l'élection présidentielle. D'emblée Marine Le Pen a attaqué Emmanuel Macron sur son bilan. L'ancien ministre de l'économie a fustigé le programme de Marine Le Pen qui ne propose aucune mesure viable et financée. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est deux visions radicalement différentes de la société, de la France qui s'opposent. La candidate du Front National est pour le retour au Franc, le retrait de la loi Travail, une des lois importantes du quinquennat de François Hollande.

Emmanuel Macron; "ce que vous proposez Madame Le Pen, c'est de la la poudre de Perlimpinpin"

Dans le domaine social, Marine Le Pen veut un retour de la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron est pour conserver la retraite à 62 ans. La grande différence est au niveau de la fonction publique: quand Emmanuel Macron veut supprimer 120 000 poste de fonctionnaires, Marine Le Pen souhaite plus de personnel dans la fonction publique d'Etat et les hôpitaux. Le candidat d'En Marche veut créer 10 000 postes de policiers. La candidate du Front National double la mise avec 21 000 postes dans la police et les douanes.

Patriotisme économique contre allègement des charges

Dans l'agriculture, Emmanuel Macron veut encourager les circuits courts et ajouter à la PAC (Politique agricole commune) un système garantissant les prix ou le chiffre d'affaire. Marine Le Pen veut favoriser les produits français en instaurant des taxes pour les importations et transformer la PAC en politique agricole française. Mais c'est dans le domaine de l'immigration et de la lutte contre le terrorisme que l'on trouve les différences les plus importantes. Quand Marine Le Pen annonce le rétablissement des contrôles aux frontières et réduire l'immigration légale à 10 000 personnes par an, Emmanuel Macron veut renforcer le renseignement et la coopération entre les pays européens pour éradiquer le terrorisme.

