LE + INFO - Trois idées reçues sur l'Europe

La construction européenne a été au coeur de la campagne présidentielle. Entre les candidats qui veulent la renforcer, et ceux qui voulaient en sortir, deux visions s'opposaient. C'est finalement Emmanuel Macron qui a été élu au son de l'Hymne à la Joie, l'hymne européen.

La bataille a été rude pendant la campagne entre les pro et les anti Union européenne pendant la campagne présidentielle. C'est finalement Emmanuel Macron qui a été élu, et il a décidé de faire son entrée dans la cour du Louvre au son de l'Hymne à la Joie, l'hymne européen. Dans le + INFO, on décrypte quelques idées reçues avec Lucas Macek, le directeur de Sciences-Po à Dijon

Une europe sociale avec autant de pays, c'est impossible

VRAI ET FAUX : "Il y a des pistes, explique Lucas Macek, mais c'est clair qu'il y a des pays réticents, ceux qui font du moins-disant et les pays comme les pays nordiques qui ont des systèmes sociaux dont ils sont très fiers, et ils ont peur d'une harmonisation vers le bas. Il y a des réticences, mais il y a certainement un espace politique pour renforcer le volet social de la construction européenne."

L'europe, c'est uniquement de la paperasse et des contraintes administratives

FAUX : " La paperasse, elle existerait quand même, mais elle serait nationale au lieu d'être européenne. S'il n'y avait pas ces contraintes européennes, il y aurait de toute manière des contraintes nationales. C'est ce que s'apprête à faire la Grande-Bretagne avec le Brexit, parce que le fait qu'un marché a besoin d'être réglementé et que la sécurité des produits doit être définie par des normes techniques très précises, ça c'est une réalité de la société moderne. Maintenant la question c'est de savoir si on a une norme pour 28 états ou est ce qu'on fait 28 normes différentes. "

La politique française est dictée par Bruxelles

FAUX : "Absolument pas, la marge de manoeuvre de la France est très importante, encore faut-il en avoir les moyens et l'envie. "