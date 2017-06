Le kwassa-kwassa "amène du Comorien" : après la blague de Macron, l'Elysée reconnaît une plaisanterie "malvenue"

La blague d'Emmanuel Macron sur les embarcations de fortune qui amènent "du Comorien" à Mayotte, prononcée jeudi 1er juin dans le Morbihan, provoque des réactions indignées. L'équipe de communication de l'Elysée reconnaît une plaisanterie "pas très heureuse sur un sujet grave".

La blague d'Emmanuel Macron au sujet des kwassa-kwassa, ces bateaux de fortune comoriens qui selon lui ne servent pas à pêcher mais à "amener du Comorien" à Mayotte, suscite de très vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo diffusée vendredi soir sur TMC, on voit le chef de l'Etat en train d'échanger avec des officiels, lors d'une visite le jeudi 1er juin au Centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique (Cross) d'Etel, dans le Morbihan. L'un d'entre eux évoque différents types d'embarcations: "Il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa". "Ah non, c'est à Mayotte le kwassa-kwassa", relève alors Emmanuel Macron. "Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c'est différent", plaisante-t-il.

« Le kwassa-kwassa pêche peu ! Il amène du Comorien ! » #Quotidien pic.twitter.com/hXKRC2vWx9 — Quotidien (@Qofficiel) June 2, 2017

Une plaisanterie pas très heureuse et malvenue" - La communication de l'Élysée

Les kwassa-kwassa sont régulièrement utilisées par des migrants de l'archipel indépendant des Comores pour gagner Mayotte, devenu le 101e département français en 2011. Plusieurs centaines de décès sont à déplorer chaque année à la suite de naufrages de ces frêles embarcations. Interrogé par le site Le Lab d'Europe 1 ce samedi, l'équipe de communication de l'Élysée reconnaît une "plaisanterie pas très heureuse" et "malvenue" : C'est une plaisanterie pas très heureuse sur un sujet grave, dont le président de la République a pleinement conscience et dont il a eu l'occasion de parler durant la campagne présidentielle. C'est complètement regrettable et malvenu", déclare l'entourage du Président.

J'invite Emmanuel Macron à régler les problèmes locaux plutôt qu'à en rire" - Daniel Golberg, président du groupe d'amitié France-Comores de l'Assemblée nationale

Sur les réseaux sociaux, de nombreux politiques se disent outrés.Le député PS de Seine-Saint-Denis, Daniel Goldberg, qui est également président du groupe d'amitié France-Union des Comores de l'Assemblée nationale, a fait part de son indignation.

Pdt du Groupe d'amitié France-Union des Comores de @AssembleeNat, j'invite @EmmanuelMacron à régler les problèmes locaux plutôt qu'à en rire https://t.co/VUWvNJ6hNt — Daniel Goldberg (@GoldbergDaniel) June 3, 2017

Ce n'est pas parce qu'on dit que c'était pour rire qu'on n'a rien dit", a déclaré à l'AFP François Baroin, le chef de file de LR pour les législatives, "C'était évidemment choquant, encore plus quand on est président", a-t-il jugé, en marge d'un déplacement en Corse. L'ex-ministre écologiste Cécile Duflot a également réagi, dénonçant une plaisanterie "insensée".

Si Sarkozy président avait prononcé cette phrase face caméra, le tollé aurait été gigantesque. "du" comorien. 12 000 morts. Et là... insensé https://t.co/7ZEDR2DBRC — Cécile Duflot (@CecileDuflot) June 3, 2017

En campagne, Macron avait évoqué l'immigration clandestine à Mayotte

Lors de la campagne présidentielle, en visite à Mayotte au mois de mars, Emmanuel Macron avait évoqué l'immigration clandestine sur l’île et le problème des kwassa-kwassa : La présidente du FN "a promis qu'il n'y aurait plus d'immigration légale ou illégale, plus de passeurs. Ce qui est impossible. C'est un mensonge éhonté", avait déclaré le candidat. "Qui peut vous promettre qu'il n'y aura pas demain des kwassa kwassa, personne ! Je suis venu vous tenir le langage de responsabilité de la République", avait-t-il assuré, proposant "une stratégie de développement des Comores".