Dans un livre, le Landais Alain Vidalies revient sur ses 5 ans au gouvernement

C'est un témoin privilégié du quinquennat de François Hollande. Le Landais Alain Vidalies, qui fut ministre délégué aux relations avec le Parlement, de 2012 à 2014, puis secrétaire d'Etat aux transports de 2014 à 2017, revient sur son parcours au gouvernement dans un ouvrage qu'il signe, "Ministre sous François Hollande", publié aux éditions Les Dossiers d'Aquitaine. De l'affaire Cahuzac à la renonciation de François Hollande en 2017, en passant par le "complot" qui a permis la nomination de Manuel Valls à Matignon, Alain Vidalies évoque les temps forts du quinquennat, vécus de l'intérieur. Il dresse le bilan de son action au gouvernement, en jugeant sévèrement les méthodes de sa ministre de tutelle, Ségolène Royal. A l'occasion de la sortie de son ouvrage, Alain Vidalies a accordé une interview à France Bleu Gascogne.

Mon livre Ministre sous François Hollande est publié aux éditions les dossiers d’Aquitaine pic.twitter.com/jhwqFA7RgJ — Alain Vidalies (@AVidalies) February 14, 2019

France Bleu Gascogne : Pourquoi avoir décidé d'écrire un tel livre ? Pour être utile, pour laisser une trace ?

Alain Vidalies : Je pense que c'est un peu des deux. Il y avait l'envie de partager cette expérience un peu exceptionnelle, être ministre pendant 5 ans, dans des circonstances qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Et je crois que j'avais envie de partager ces moments-là. Je voulais faire un témoignage. Je ne voulais pas le faire immédiatement, ce qui aurait pu relever de l’amertume ou de la mauvaise humeur.

France Bleu Gascogne : De quoi êtes-vous le plus fier ?

Alain Vidalies : Ce dont je suis fier, principalement, même si c'est dans des circonstances politiques très difficiles (après l'affaire Cahuzac, NDLR), c'est d'avoir été chargé de rédiger et de présenter devant le Parlement la loi sur la transparence dans la vie publique qui a abouti à la création de la Haute autorité, qui est une nouvelle institution qui contrôle les déclaration de patrimoine des parlementaires et des ministres. On m'a confié ce travail, ça a été une aventure passionnante. Et c'est vraiment, dans l'intensité de ce que j'ai été amené à faire, le moment le plus fort de ces 5 ans.

Regrettez-vous de ne jamais avoir été nommé ministre du travail ?

Oui, c'est un regret. Puisque c'était ce que je souhaitais faire. C'est ma spécialité professionnelle, et puis politique surtout, puisque j'avais participé pratiquement depuis 20 ans à tous les débats sur le droit du travail, c'était mon domaine de prédilection. Dans la primaire socialiste, quand François Hollande l'a emporté (en 2011, NDLR), il m'a intégré dans son équipe avec cette responsabilité. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu un remaniement, mon nom a toujours été évoqué pour le ministère du travail.

A propos de François Hollande, vous écrivez : "Je suis persuadé que ses convictions réelles sont plus sociales libérales que nous le pensions." Que voulez-vous dire ?

C'est le diagnostic que je pose à la fin du quinquennat. Je le découvre à la toute fin. Quand François Hollande était premier secrétaire du PS, il a toujours assis son pouvoir à l’intérieur du parti comme étant l'homme de la synthèse, ce qui était bien compréhensible. Il fallait bien que quelqu'un le fasse entre une aile droite sociale-libérale et une aile plus à gauche à laquelle j'appartenais. Mais ce travail de synthèse c'était une démarche de pouvoir. [Ensuite, devenu président de la République], lorsque au début de l'année 2016 on est dans l'élaboration de la loi travail, la manière dont François Hollande va jusqu'au bout défendre Manuel Valls, y compris dans son refus de tout compromis, considéré comme une compromission, va m'amener à penser qu'il est beaucoup plus social-libéral que je le pensais. Manuel Valls, je pense qu'il n'est pas socialiste et qu'il ne l'a jamais été donc je ne suis pas surpris par sa démarche. Mais le président de la République à l'époque, s'il avait voulu imposer une autre vision, il l'aurait imposé. Or il ne l'a pas fait.

Vous consacrez un chapitre entier à Ségolène Royal, qui était votre ministre de tutelle lorsque vous êtes secrétaire d'Etat aux transports. Le courant ne passe pas entre vous...

J'ai essayé d'écrire et de rappeler un certain nombre de choses qui m'ont choqué, qui ont failli m'amener à quitter le gouvernement. Notamment cet épisode qui m'a beaucoup surpris, lorsque Ségolène Royal a annoncé que l'on ne va pas augmenter les tarifs des autoroutes pour l'année 2015. Alors qu'il y a des contrats, que je sais qu'ils sont obligatoires et qu'à la fin du fin, elle, et Emmanuel Macron qui est au ministère de l'économie, vont négocier les conséquences, c'est à dire 500 millions d'intérêt de plus à payer sur 8 ans pour les Françaises et les Français et je trouve que ça n'est pas responsable de se conduire comme ça.

Vous dénoncez ses "bourdes", ses "errements" et écrivez qu'elle a "un mode de fonctionnement qui ne ressemble à rien de connu", qu'elle "s'exonère du travail collectif pour caresser l'opinion publique dans le sens du poil"...

Elle prend des décisions subitement, sans délibérations collectives du gouvernement.

Pourquoi à ce moment-là vous ne démissionnez pas ?

Je me suis posé la question. Le premier incident, c'est l'annonce de son refus d'augmentation des tarifs de la SNCF, alors que je veux le faire pour faire des investissements. Mais, bon, à chaque fois que je dis que ne peux pas continuer comme ça, le président de la République ou le Premier ministre me disent de rester et arbitrent en ma faveur. Il y avait tellement de dossiers importants que j'étais en train de gérer, sur l'aéroport de Paris, l'évolution des trains d'équilibre des territoires, que j'ai souhaité rester.

Les 15 derniers mois avec Ségolène Royal, vous ne vous parlez quasiment pas...

On ne se parle pas et on ne soit pas. Physiquement le ministère est coupé en deux. A l'origine, il y a l'idée, ce qui est normal, de se voir tous les mercredis matins pour un petit déjeuner, pour que nos collaborateurs participent réciproquement à nos réunions de cabinet. Tout cela va s'arrêter et il ne se passera plus rien, et on ne se rencontre plus. Chacun menait la vie de son côté.

Propos recueillis le 19 février 2019.