Le leader de Debout la France en Haute-Saône : "Il y aura des candidats communs FN-DLF dans certains départements"

Marc Mantovani leader de Debout la France en Haute Saône a déclaré ce lundi matin sur France Bleu Besançon qu'il y aurait des candidats communs à Debout la France et au Front National dans certains départements.

En Haute Saône, Marine le Pen réalise un score de 48,29% des suffrages exprimés, soit le meilleur de la région Bourgogne Franche Comté, alors les militants FN et ceux de Debout la France sont très confiants en vue des législatives. Hier soir, la candidate du FN battue a annoncé "Le premier tour a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Le second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes"

Des candidats communs dans certains départements: Marc Mantovani, leader DLF 70

Pour Marc Mantovani, leader de Debout la France en Haute Saône, cette recomposition passe bien sur par une alliance avec les forces vives du parti de Nicolas Dupont Aignan. Il s'est exprimé sur la stratégie pour les législatives:

"Il y aura dans certains départements, des candidats communs, dans d'autres des candidats de part et d'autre". Marc Mantovani poursuit "Il y aura dans certains départements des candidats uniquement Marine Le Pen, et des candidats dans d'autres départements, uniquement Debout la France"