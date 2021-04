"Le Limousin n'est pas l'arrière-pays de Bordeaux" dit Andréa Brouille, vice-présidente de Nouvelle-Aquitaine

La tête de liste de la majorité sortante en Haute-Vienne pour les Régionales de juin prochain, Andréa Brouille, a vivement contesté ce mardi matin la notion "d'arrière-pays" utilisée pour le Limousin par le candidat LR Nicolas Florian, il y a quelques jours. "Ca ne me plaît pas, ça m'irrite" a dit la maire de Bessines-sur-Gartempe et actuelle première Vice-Présidente de la Région, "c'est un terme maladroit, peut-être une insulte, mais assurément une méconnaissance du territoire. On ne peut pas attaquer une campagne en méprisant les acteurs et les actrices" a expliqué Andréa Brouille. "_Le Limousin et la Haute-Vienne ne sont pas l'arrière-pays de Bordeaux_, ils sont des composantes structurantes de la Nouvelle-Aquitaine" a ajouté la vice-présidente de la Région qui était l'invitée de France Bleu Limousin ce mardi matin.

La Région soutiendra "tout scénario" pour la liaison routière Limoges-Poitiers

Interrogée sur les grands projets soutenus par la Région et son président PS Alain Rousset, Andréa Brouille a par ailleurs expliqué quelle soutiendrait "tout scénario" permettant d'améliorer la liaison routière entre Limoges et Poitiers, "et d'accélérer la mise à deux fois deux voies de cet itinéraire qui est dangereux", rappelant qu'un montant a été inscrit au budget pour "que commencent au plus vite les travaux au Nord de Limoges". Y compris le scénario d'une autoroute concédée et payante ? "Il faut objectiver tous les coûts et les délais de réalisation (...), la collectivité suivra mais pas à n'importe quel prix pour elle, et surtout pas à n'importe quel prix pour les usagers".

Interrogée enfin sur la campagne électorale qui débute et qu'elle souhaite "de terrain", Andréa Brouille a reconnu que le contexte allait la rendre "compliquée" et que les candidats étaient "frustrés de ne pas aller au contact". "On s'adaptera" a-t-elle conclu.