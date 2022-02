Le livre blanc des régions pour l'autonomie corse

Ce mardi à Ajaccio, Gilles Simeoni s'est fait le porte-parole de l'association des Régions de France qui va plaider en faveur de l'autonomie de la Corse. Dans son livre blanc qui va être publié dans quinze jours, l'instance présente une feuille de route à destination des candidats à la présidentielle et au futur gouvernement pour structurer la décentralisation. Dans cette feuille de route, elle inscrit "l'autonomie de plein droit et de plein exercice de la Corse", augmentant ses compétences. Le livre blanc demande de figer cela dans une loi organique et de créer dans la Constitution un nouvel article pour graver cette autonomie dans le marbre.

Gilles Simeoni en livrait ce mardi les bonnes feuilles : « L'Association des régions de France, à l'unanimité, vient de se prononcer en faveur d'un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice pour la Corse. Je rappelle que dans ses présidentes et présidents de région, il y a des gens de gauche, de droite, du centre dont la présidente, Carole Delga, et l'ensemble se sont prononcés en faveur de ce statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice, reprenant à leur compte la demande formulée majoritairement par les Corses dans le cadre de leur vote.

Un point d'équilibre en Corse, un point d'équilibre à construire _entre bien sûr tous les nationalistes mais également des forces politiques non nationalistes qui ont vocation à mon avis à se retrouver dans cette revendication institutionnelle qui elle-même n'est qu’_un élément d'ensemble d’une stratégie politique, économique, sociale, culturelle, qui doit permettre à la Corse de s'engager résolument sur un chemin d'émancipation. »

La stratégie française de Gilles Simeoni

Ce texte précisera également que "ce statut serait défini par une loi organique prévoyant le transfert de compétences dans certaines matières, avec pouvoir normatif de nature législative ou quasi législative au bénéfice de la collectivité de Corse, les compétences régaliennes demeurant du ressort de l'État". Gilles Simeoni parle d'un « pas politique considérable » acquis après une campagne de lobbying: « Il y a la stratégie cherchant notamment à avoir des soutiens et des appuis dans l'ensemble de la classe politique française, auprès des élus, qu'il s'agisse des députés, des sénateurs où auprès des présidents de région ou d'autres niveaux encore. Une stratégie qui a été initiée dès 2015 et aujourd'hui, elle commence à porter ses fruits. Je pense que et le traitement de la question politique Corse ne peut pas se faire dans un tête-à-tête entre le président du Conseil exécutif et le président de la République, ou entre le Conseil exécutif la majorité territoriale et le gouvernement d'aujourd'hui et de demain au contraire, on doit s'inscrire dans une perspective beaucoup plus large qui implique l'ensemble des forces politiques, tous les nationalistes, mais au-delà l'ensemble des forces politiques, des forces vives dans un processus global où on se dit on se donne les moyens de traiter politiquement, économiquement, socialement, la question corse. »