Le Loiret en est à son huitième préfet en dix ans !

C'est ce matin que le nouveau préfet d'Orléans prend ses fonctions : Jean-Marc Falcone succède à Nacer Meddah, qui ne sera resté que 20 mois... En 10 ans, on en est déjà au 8ème préfet dans le Loiret ! On peut parler d'un turn-over rapide, et qui a même tendance à s'accélérer. Si on regarde la moyenne depuis 10 ans, les préfets dans le Loiret restent en poste 18 mois... Alors que la moyenne nationale en France s'élève à un peu + de 2 ans - cette durée de 2 ans, aucun préfet dans le Loiret ne l'a atteinte depuis 2008...

Comment expliquer cette spécificité loirétaine ? C'est parfois dû à un concours de circonstances, qui obligent certains préfets à écourter leur mission. A cause par exemple d'un désaccord politique - ce fut le cas de Bernard Fragneau, qui s'était senti désavoué par Nicolas Sarkozy dans une affaire de sans-papiers en 2010. Mais le plus souvent, la valse des préfets coïncide avec l'alternance politique : chaque nouveau gouvernement veut s'appuyer en région sur des représentants "sûrs", entre guillemets... Et la préfecture d'Orléans est d'autant plus ciblée qu'elle est proche de Paris, et à ce titre terrain privilégié des visites ministérielles.

Mais un tel turn-over, cela pose problème. Bien sûr, en soi l'alternance des préfets est nécessaire pour garantir la neutralité de l'Etat. Mais un passage de 18 mois, c'est court. Beaucoup trop court, même, dénoncent Eric Doligé, sénateur LR du Loiret mais aussi la Cour des Comptes : "Un turn-over trop rapide nuit à la continuité et à l'efficacité des politiques publiques" : écrivait la Cour des Comptes en préconisant une durée de 3 ans pour les préfets. C'était en septembre 2014, et depuis rien n'a changé...

