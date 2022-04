Le LR Eric Pauget "appelle David Lisnard à porter le combat des législatives pour la droite républicaine"

"Les idées de la droite républicaine n'ont jamais été aussi forte dans notre pays", réagit Eric Pauget, député sortant LR d'Antibes après la victoire d'Emmanuel Macron dimanche 24 avril au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il appelle David Lisnard, maire LR de Cannes, "à porter le combat des législatives pour la droite républicaine." Il "incarne l'attente des électeurs LR" et "le renouveau" qu'attend les électeurs de droite. Selon lui "l'avenir ne s'écrira pas avec les partis politiques" et pourrait incarner les LR en France.

"Notre pays attend les idées et les solutions de la droite"

Il se projette dans les élections législatives et souhaite "une majorité de députés issus de la droite républicaine en juin prochain pour réformer ce pays." Il estime que "notre pays attend les idées et les solutions de la droite". Il ne dit pas pour l'instant s'il sera candidat, "on se posera les bonnes questions dans les tout prochains jours" et assure qu'"il y a un temps pour tout."

Il se dit confiant et "persuadé qu'il y aura une majorité de la droite républicaine." Selon lui, une cohabitation est possible, "si cela doit passer par une cohabitation pour que les bonnes solution soient les solutions de la droite."

Interrogé sur une possible cohabitation avec Jean Luc Mélenchon, Eric Pauget juge cela "dramatique". "Si l'avenir de la république française c'est d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre des extrêmes gauche ou droite, ce n'est pas la conception que j'ai de l'ADN républicain", estime-t-il.