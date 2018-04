A l’initiative notamment du syndicat de lycéens UNL, une centaine d'élèves ont bloqué ce lundi le lycée Roosevelt à Reims, pour protester contre la réforme de l'accès à l'université et la réforme du baccalauréat.

Reims, France

"Tout le monde déteste la sélection !" Ce lundi matin à Reims, une centaine d'élèves ont bloqué les différentes entrées du lycée Roosevelt, pour montrer leur désaccord avec la réforme du baccalauréat.

"Ils veulent nous supprimer nos rattrapages, alors que c'est un système qui apporte beaucoup aux élèves pour avoir leur bac à la fin de l'année", explique Axel Papavero, président de l'UNL, le syndicat à l'initiative de la mobilisation.

Mais la manifestation cible aussi la réforme de l'accès à l'université, la loi VIDAL. "Le gouvernement veut nous faire aller dans la section d'où l'on vient, et non dans la section que l'on veut. Par exemple si je suis en BAC S, et que je veux aller en fac de droit je ne pourrai pas car j'aurai un Bac S", estime-t-il.

Une soixantaine d'élèves du lycée Roosevelt à reims bloquent l'établissement avec notamment des membres de l'UNEF. pic.twitter.com/1q7oPgCn3D — Victorien Willaume (@WVictorien) April 16, 2018

Des membres du syndicat étudiant UNEF se sont joint au mouvement. "Nous ça fait maintenant plusieurs mois qu'on essaye de mobiliser contre cette loi du gouvernement, donc là on soutient les lycéens et on les soutiendra quoi qu'il arrive.", explique Julian Teodorescu, le président de l'UNEF de Reims.

Les lycéens ambitionnent de bloquer l'établissement jusque 18 heures et d'organiser une assemblée générale. Ils aimeraient également rencontrer le rectorat.