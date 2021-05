Le maire du Bosc Daniel Guibal démissionne :" il faut savoir partir sur la pointe des pieds."

Le maire du Bosc dans l'Hérault, Daniel Guibal a envoyé sa lettre de démission début mai au Préfet de l'Hérault, un an après avoir été largement réélu. Il va écrire à ses administrés pour expliquer sa décision.

Après 30 ans à la tête du village du Bosc, dans le lodévois, Daniel Guibal pose son écharpe et rend les clefs de la mairie. Il démissionne de sa fonction de maire et se retire de la politique. Il a envoyé sa lettre au préfet mardi.

Daniel Guibal avait annoncé qu'il passerait le relais en cours de mandat, mais pas forcément aussi vite. A la tête d'une jeune équipe " la plupart pourrait être mes enfants" plaisante-t-il, il a largement remporté les élections municipales en juin 2020.

Daniel Guibal assure avoir pris sa décision " sans pression ", mais il reconnait avoir vécu des réunions municipales un peu mouvementées et puis à 71 ans , il ne cache qu'il a un défibrillateur depuis plus de 10ans qui ne l'a pas freiné jusqu'à présent mais "il faut être raisonnable."

"Quand j'ai été élu la première fois, j'étais persuadé que tout le monde allait m'aimer, j'étais naïf."

Natif du village d'à côté, Saint Jean de la Blaquière, Daniel Guibal a été élu la première fois en 1989, au Bosc , dans ce qui est devenu son village , atypique, puisque la commune de 1500 habitants est composée de "11 hameaux et a trois échangeurs autoroutiers, ajoute-t-il. On est le lien entre le cœur Hérault et le Larzac."

"Il n'y a pas un habitant avec qui je n'ai pas partagé un moment heureux ou douloureux."

Daniel Guibal évoque ces moments où il faut aller annoncer une mauvaise nouvelle à une famille, " plusieurs fois on m'a dit : merci Monsieur le Maire, pourquoi merci ? Au fil des années , j'ai compris qu'à ce moment là, on représente la famille communale."

" Ces 30 années m'ont appris l'humilité."

Un maire d'une petite commune, "c'est à la fois le gendarme, l'assistante sociale, mais surtout celui qui doit donner du temps. Quand vous trouvez une solution à une situation difficile, c'est ça le rôle du maire."

Daniel Guibal va écrire une lettre à ses administrés , " à mon tour de dire merci."

