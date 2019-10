"Le maire, c'est l'élu que l'on connaît le plus" dit une habitante de Lamonzie Montastruc en Dordogne

France Bleu Périgord publie ce mardi soir un sondage Odoxa. Sondage qui indique que le maire reste l'élu le plus populaire pour 65% des néo-aquitains. Dans le village de Lamonzie Montastruc, près de Bergerac en Dordogne, où le maire est élu depuis plus de 20 ans, cette popularité se vérifie

Le maire est vu par les Français comme compétent et honnête pour 67% d'entre eux. Ajoutons que 74% des néo-aquitains voudraient renforcer les pouvoirs de la commune. MAIS, il y a un gros mais : 84% des Français n'aimeraient pas être maires.

Autrement dit ils n'envient pas du tout leur maire. Et de nombreux maires ont envie d'arrêter à cause de la charge de travail, des agressions, de la disponibilité permanente.

S'il y a bien un maire qui est très populaire. C'est le maire rural. Celui des communes de moins de 2000 habitants, plébiscité par 68% des Français. Exemple à Lamonzie Montastruc, petite commune rurale de 700 habitants proche de Bergerac où le maire achève son quatrième mandat soit plus de 20 ans en tant que maire et 35 au total au conseil municipal.

Le petit village de Lamonzie Montastruc et son château © Radio France - Antoine Balandra

Dans ce petit village aux maisons de pierre, avec son église, son école et son château tout le monde connaît monsieur le maire. "Ici il y a un bon cantonnier et un bon maire" sourit par exemple Jean-Claude, un habitant.

Laisser la place aux jeunes

De quoi faire rougir Alain Monteil le premier magistrat de la commune, élu au conseil municipal depuis... 35 ans et qui connaît à peu près tout le monde ici.

Si Alain Monteil a décidé de passer la main, c'est qu'à presque 73 ans, il voudrait laisser la place aux jeunes comme il dit. Mais pas seulement. "Cela devient compliqué, parce que les dotations de l'Etat ont baissé et on a de moins en moins de compétences avec les communautés de communes. On prend beaucoup moins d'initiatives" dit-il

Moins de pouvoirs, mais plus d'ennuis aussi. "Je n'ai pas trop de problèmes avec les administrés. Il y a toujours le chien qui se promène, mais cela a toujours existé. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus sollicités, au début moi je travaillais et j'arrivais à faire ma fonction de maire normalement, mais maintenant je suis là tous les jours, pas à temps plein, mais tous les jours, c'est plus compliqué qu'auparavant" poursuit l'élu

En attendant au village, on regrette la décision du maire de ne pas faire un mandat de plus. "Le maire, c'est la personne que l'on connaît le mieux, on le voit régulièrement, c'est plus facile d'aller dans son bureau que chez les autres" explique la cantinière de l'école. En 2020, le maire sortant à chaque fois élu au premier tour, devrait laisser la mairie à son premier adjoint. Enfin, si ce dernier arrive finalement à monter une liste. Car ici au village ils ne sont pas nombreux à avoir vraiment envie de prendre sa place.