Laurent Marcangeli et Stéphane Sbraggia ont été placés en garde à vue mercredi à Ajaccio dans le cadre d'un dossier du pôle économique et financier de Bastia. Plusieurs autres personnes sont également entendues.

Les intéressés auraient vraisemblablement préféré que ces auditions sous le régime de la garde à vue restent secrètes, mais le fait qu'elles se prolongent toute la nuit n'était sans doute pas prévu.

En plus du maire d'Ajaccio et de son premier adjoint, trois ou quatre autres personnes sont ou ont été entendues, plusieurs noms circulent depuis jeudi matin, dont celui du directeur général des services de le ville, mais pour le moment aucune confirmation officielle ne nous a été donnée.

Ce que l'on sait c'est que ces auditions ont lieu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en juin 2016 par le pôle économique et financier de Bastia sur une affaire de détournement de fonds publics et de faux et usages de faux dans le cadre des contrats aidés de Pôle Emploi. Les enquêteurs cherchent à savoir si certaines embauches à la mairie ou dans des associations n'ont pas profité à des personnes qui ne remplissaient pas les critères nécessaires pour l'obtention des ces contrats aidés.

En juin 2016, dans une première partie de ce dossier, des perquisitions avaient déjà été menées, notamment à la mairie d'Ajaccio, et trois personnes avaient été mises en examen, dont l'ancien directeur de Pôle emploi qui avait rejoint le cabinet du marie d'Ajaccio après son élection en 2014.