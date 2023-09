Le maire d'Albert Claude Cliquet va démissionner début novembre 2023

Claude Cliquet annonce qu'il va démissionner de son mandat de maire d'Albert début novembre 2023. Dans un communiqué ce jeudi matin, l'élu, à la tête de la troisième ville de la Somme depuis 2020, indique que "ces derniers temps, des membres de la majorité ont exprimé leur souhait de mettre en place un nouvel exécutif". Claude Cliquet évoque encore "la vie politique souvent faite de défis et de tensions".

"Mon objectif était d'accompagner la future équipe pour 2026"

"Lorsque j’ai été élu Maire d’Albert, mon objectif était d’assurer la transmission des compétences et d’accompagner la future équipe pour les prochaines élections municipales de 2026, dans les meilleures conditions possibles, écrit encore Claude Cliquet. J'ai consacré de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec les équipes en place, les agents de la ville et nos concitoyens pour faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre, travailler et s'épanouir."

Pour mémoire, Claude Cliquet avait élu en 2020 ; mais l'Albertin était aux affaires depuis 2017. Alors premier adjoint, il avait pris la suite de Stéphane Demilly, le maire historique centriste venait alors d'être élu député.

Claude Cliquet restera conseiller municipal d'Albert

Claude Cliquet, 72 ans, retraité de l'aéronautique, officialisera sa démission début novembre, en écrivant au préfet de la Somme. L'élu indique toutefois qu'il continuera à siéger comme conseiller municipal. Une nouvelle élection pourra se tenir à partir de ce moment-là.

Contacté par France Bleu Picardie, Claude Cliquet indique ne pas vouloir s'exprimer davantage.