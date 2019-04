Le maire d'Amiens Brigitte Fouré contestée dans son propre camps pour 2020

Amiens, France

Jean-Yves Bourgois, 47 ans, a bien des difficultés à dire clairement qu'il veut être candidat aux municipales à Amiens en 2020 . Mais le lancement d'une consultation dans les quartiers de la ville à partir de ce samedi ressemble à un début de campagne électorale.

Le conseiller municipal et régional UDI, co listier de Brigitte Fouré et Alain Gest ( président d'Amiens Métropole ) en 2014 veut connaître les envies, les souhaits des habitants de chaque quartier. Il estime qu'une "attention plus grande doit être apportée à la vie quotidienne des habitants" . Il ajoute que "Brigitte Fouré et Alain Gest n'incarnent pas naturellement l'avenir d'Amiens à eux seuls". Sa consultation dans les quartiers va durer quasiment 3 mois. Alors est ce le début d'une campagne électorale pour se présenter en 2020 ? " On en est pas aux temps des déclarations" pour le conseiller régional et municipal.