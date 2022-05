Le maire socialiste d'Aniane, Philippe Salasc, retire sa candidature aux élections législatives

Trois candidats pour les législatives ont été présentés mercredi par le président socialiste du département de l'Hérault, Kléber Mesquida et la présidente de Région Occitanie, Carole Delga. Marquant ainsi leur opposition à l'union populaire de la gauche. Le maire socialiste d'Aniane, Philippe Salasc était présent lors de cette annonce. Il a été présenté comme le candidat de cette majorité départementale pour la 4e circonscription de l'Hérault. Dans la zone centre et nord Hérault, c'est à dire d'Aniane, de Lodève, Mèze, Saint-Mathieu de Tréviers et Ganges. Philippe Salasc retire finalement sa candidature ce vendredi.

"Je ne veux pas rajouter de la confusion. C'est avec beaucoup de tristesse que je retire ma candidature."- Philippe Salasc, maire d'Aniane

Philippe Salasc a expliqué sa décision : "Je suis maire d'un groupe de gauche, dans sa pluralité entière. La majorité municipale d'Aniane est très importante pour moi. Je ne veux pas mettre les élus à défaut, je ne suis que leur résultante. Je vois bien comment ce village réagit au quotidien. J'y suis tous les jours et je vois bien ce que les administrés me disent. Ils me disent qu'ils comprennent ma démarche, mais que je ne peux et ne dois pas le faire. C'est très difficile. Pour beaucoup d'administrés, c'est un enjeu national. Ils ne se positionnent pas du tout sur un enjeu territorial, ni sur un enjeu local. Pour eux, c'est le troisième tour qui se dessine. Je ne veux pas aujourd'hui, sur un enjeu national, venir troubler tout cela. Donc je ne veux pas rajouter de la confusion. C'est à regret et avec beaucoup de tristesse que je retire ma candidature."

Il s'était pourtant engagé aux côtés du président socialiste du département Kléber Mesquida et la présidente de la région Occitanie Carole Delga. Il espère "qu'ils ne m'en tiendront pas rigueur et qu'ils comprendront ma problématique." Philippe Salasc reste contre l'Union Populaire de la gauche.