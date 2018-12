Le maire d'Ars-sur-Moselle invite Emmanuel Macron "à venir voir les petites gens et les petites communes"

Face à la grogne des gilets jaunes, Emmanuel Macron souhaite que les maires aient un rôle de relais entre l'Etat et les citoyens. Bruno Valdevit, maire d'Ars-sur-Moselle, une commune de la France "périphérique" où la colère est forte, était ce lundi l'invité de France Bleu Lorraine.

Ars-sur-Moselle, France

L'annonce est passée un peu inaperçue après l'attentat de Strasbourg, mais les maires vont avoir un nouveau rôle. Ils seront, selon les mots d'Emmanuel Macron dans son allocution télévisée de lundi 10 décembre, les relais entre les citoyens et l'Etat dans le grand débat que le président de la république veut instaurer. C'est l'une des réponses d'Emmanuel Macron à la grogne des gilets jaunes. Qu'en pensent les élus locaux ? Le maire d'Ars sur Moselle, Bruno Valdevit était ce lundi matin l'invité de France Bleu Lorraine.

"Je ressens cette colère", confirme Burno Valdevit, maire d'une commune de cette France "périphérique", à côté des grandes villes, celles où la colère des gilets jaunes est la plus forte. "Nous sommes des oubliés des systèmes, on assiste à une centralisation de la décentralisation".

Il faut restaurer un dialogue avec les habitants autour des communes, la proximité est indispensable à notre vie en société

Emmanuel Macron a promis qu'il irait "rencontrer les maires région par région" pour bâtir le socle d'un "nouveau contrat pour la nation". Le maire d'Ars-sur-Moselle est prêt à le recevoir : "Je l'invite cordialement et respectueusement à venir voir le mécontentement des petites gens et des petites communes. " Bruno Valdevit rappelle que la moitié de la population française vit dans des communes de moins de 10.000 habitants. "Aujourd'hui, dit-il, on ne s'adresse pas à cette population-là".

Il faut donc renouer la confiance entre l'Etat et les élus locaux, ça ne passe pas forcément par des hausses de budget, selon le maire d'Ars-sur-Moselle, mais par un retour à la "proximité", "indispensable à notre vie en société". Et pour cela, conclut Bruno Valdevit, "il faut restaurer un dialogue avec les habitants autour des communes".