Le maire d'Hendaye s'oppose à un sommet anti-G7 dans sa commune

Hendaye, France

Un contre-sommet du G7 à Hendaye... ce sera non ! Réponse du maire d'Hendaye aux opposants au G7 à la recherche d'un lieu pour accueillir leur contre-sommet. La semaine dernière, sur France Bleu pays Basque, les membres du collectif altermondialiste "G7 ez" pensaient investir Hendaye ou Irun.

Pas de place en été ! - Kotte Ecenaro, maire d'Hendaye

Un contre-sommet envisagé une semaine avant la tenue du G7 officiel de Biarritz. Sauf que le maire d'Hendaye leur répond que la tâche ne sera pas facile. D'abord parce qu'on sera encore en pleine saison estivale. Ensuite parce que les anti-G7 entendaient monter plusieurs camps d'opposants dans la ville-frontière. "Je n'ai pas de place en plein été !" rétorque le maire.

Ce n'est pas possible ! - Kotte Ecenaro, maire d'Hendaye

Kotte Ecenaro va plus loin estimant qu'il n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de tels rassemblements. Et ce, d'autant plus que sa commune de 17.000 habitants ne possède pas de commissariat.

Le maire d'Hendaye, Kotte Ecenaro, opposé à un sommet anti-G7 Copier

Le choix de la ville de Dax a aussi été évoqué pour organiser ce contre-sommet. Les membres du collectif anti-G7 refusent cette idée et dénoncent une volonté d'éloigner les contestataires.