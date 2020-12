Le maire d'Issoudun, André Laignel, réélu président du Comité des finances locales

Les 32 membres titulaires du Comité des finances locales (CFL) représentent la diversité des niveaux de collectivités et des sensibilités politiques.

André Laignel, le maire d’Issoudun et Premier Vice-président délégué de l’Association des Maires de France (AMF), a été réélu, mardi 1er décembre 2020, président du Comité des finances locales (CFL). À l'occasion de sa réélection à la tête du CFL, André Laignel a déclaré : "Face à la mise sous tutelle des collectivités locales, j'entends faire du CFL une place forte pour défendre l'autonomie fiscale et financière de nos régions, de nos départements, de nos communes. Alors que notre pays est à la veille d'une crise économique et sociale massive, il faut que les collectivités puissent disposer de tous les moyens pour participer à la relance. C'est la voix que je continuerai de porter en tant que président du CFL."