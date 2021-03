Le maire d'Issoudun autorise la pratique du sport dans sa commune à partir du mercredi 17 mars

De gauche à droite : Christophe Nadot, directeur du secteur Education, Jeunesse et Sports; André Laignel, maire d'Issoudun et Eric Hervouet, adjoint aux sports (sans masques pour la photo).

Il avait déjà fait parlé de lui en février pour avoir rouvert le musée Saint Roch de sa ville (une réouverture finalement suspendue par la justice), le maire socialiste d'Issoudun revient à la charge, mais cette fois pour le sport. André Laignel souhaite la reprise des activités sportives d'intérieur dans sa commune. Problème, l'Etat l'interdit. Seul le sport en club pratiqué dehors est autorisé. Alors l'édile a trouvé une solution : mettre à disposition les écoles de sa ville équipées de préaux. Une bonne façon, selon le maire, de faire du sport en extérieur tout en étant couverts en cas de pluie.

André Laignel l'assure, ce n'est pas pour embêter qui que ce soit : "C'est exactement l'inverse. C'est la volonté de donner de la liberté aux associations et de leur permettre - dans les conditions, je le répète, de totale sécurité et totalement conformes aux textes - d'avoir leur activités. Les protocoles de chaque fédération seront intégralement respectés. J'agis dans le cadre de la loi. Toutes les précautions sont prises."

Selon André Laignel, on ne peut pas se permettre d'attendre que l'Etat agisse. C'est pourquoi à partir de mercredi 17 mars, quatre écoles de sa commune accueilleront des sportifs les mercredis et le week-end.

Quelles écoles sont concernées et pour quels sports ?

Ecole Condorcet : la pratique du judo sera possible dans cette école "avec mise à disposition de tatamis servant lors des compétitions de judo [...] et ainsi pouvoir installer l'équivalent d'une surface sous le préau à l'abris du vent et de la pluie." Les séances de sport seront possibles dans cette école le mercredi (13h30 - 17h30, soit trois créneaux) et le dimanche (9h30 - 12h15, soit deux créneaux).

Ecole Jean Jaurès : la pratique du judo sera également possible dans cette école le mercredi (13h45-17h30, soit trois créneaux d'1h15), le samedi (9h30-12h15 et 13h45-17h30, soit cinq créneaux d'1h15) et le dimanche (9h30-12h15, soit deux créneaux). Toujours dans l'école Jean Jaurès, la pratique du basket sera également possible le mercredi (13h45-17h30, soit trois créneaux d'1h15) et le samedi (9h30-12h15 et 13h45-17h30, soit cinq créneaux d'1h15).

: la pratique du sera également possible dans cette école le mercredi (13h45-17h30, soit trois créneaux d'1h15), le samedi (9h30-12h15 et 13h45-17h30, soit cinq créneaux d'1h15) et le dimanche (9h30-12h15, soit deux créneaux). Toujours dans l'école Jean Jaurès, la pratique du sera également possible le mercredi (13h45-17h30, soit trois créneaux d'1h15) et le samedi (9h30-12h15 et 13h45-17h30, soit cinq créneaux d'1h15). Ecole Michelet : dans cette école, la pratique de hand ball sera possible le mercredi (13h45-17h30, soit trois créneaux) et le samedi (9h30-12h15 et 13h45-17h30, soit cinq créneaux). Toujours dans l'école Michelet, la pratique du tennis de table et du badminton sera également possible le mercredi (13h45-17h30, soit trois créneaux) et le samedi (9h30-12h15 et 13h45-17h30, soit cinq créneaux).

: dans cette école, la pratique de sera possible le mercredi (13h45-17h30, soit trois créneaux) et le samedi (9h30-12h15 et 13h45-17h30, soit cinq créneaux). Toujours dans l'école Michelet, la pratique du et du sera également possible le mercredi (13h45-17h30, soit trois créneaux) et le samedi (9h30-12h15 et 13h45-17h30, soit cinq créneaux). Enfin, la pratique de la boxe sera possible sur le plateau à l'arrière du Relais (salle de boxe) le mercredi après-midi et le samedi.

Pour André Laignel, "on ne peut pas se permettre d'attendre que l'Etat agisse." Selon l'élu, le sport "c'est essentiel. Ce sont des centaines et des centaines de sportifs qui sont concernés. Ce sont des dizaines et des dizaines d'animateurs associatifs qui sont concernés. Nous avons donc veillé à avoir la concertation avec l'ensemble des clubs. On ne prend pas en compte aujourd'hui les dégâts que ça peut entraîner psychologiquement et même physiquement, parce que le sport est un élément d'équilibre essentiel à la vie de chacun et de chacune d'entre nous."

Les enfants des clubs de sport seront prioritaires pour accéder aux écoles mises à disposition, "actuellement, cela représente près de 1 800 licenciés qui sont privés de pratiques dont 70% de jeunes." Mais les adultes sont également concernés par cette mesure et pourront donc également avoir accès à ces espaces aménagés pour pratiquer leur sport.

Reste donc à savoir si cette fois-ci la préfecture laissera le champ libre à André Laignel.