Le maire d'Orléans Serge Grouard soutient Valérie Pécresse: "il faut proposer un projet puissant et courageux"

"Ce n'était pas ma candidate, j'avais fait le choix de Michel Barnier qui, je pense, avait la stature de Président de la République", reconnaît Serge Grouard, maire d'Orléans et président d'Orléans Métropole qui s'était même abstenu au second tour du congrès LR, refusant de choisir entre Eric Ciotti et Valérie Pécresse, le week-end dernier.

Invité de France Bleu Orléans ce mercredi matin, Serge Grouard poursuit : "maintenant, Valérie a été élue par les adhérents, donc bien évidemment, je la soutiens. Maintenant, il faut proposer aux français un projet qui soit puissant, qui soit courageux et qui se porte sur l'avenir. On n'a pas le droit d'être dans la demi-mesure et on n'a pas le droit à l'erreur cette fois-ci."

Le maire d'Orléans, Serge Grouard, le 8 décembre 2021 © Radio France - Antoine Denéchère

Serge Grouard, président de LR dans le Loiret, dit par ailleurs comprendre la décision de son parti de retirer la fonction de vice-président de LR à Guillaume Peltier, député du Loir-et-Cher, qui ne cache pas sa proximité avec Eric Zemmour : "il faut savoir où on habite : Moi je n'ai pas toujours été d'accord avec les choix de LR, on le sait, mais j'ai toujours été dans la famille politique [ndlr. Serge Grouard, qui avait quitté le parti fin 2017, a repris sa carte des Républicains en 2019], j'ai râlé par moments, j'ai dit ce que je pensais, mais je suis resté. Donc on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors, il faut faire des choix", assure Serge Grouard au sujet de l'ex chef de file de la droite et du centre au conseil régional du Centre-Val de Loire.