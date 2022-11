Le maire de Belfort assure que la ville "a déployé d'importants moyens pour éviter" un effondrement d'immeuble

L'effondrement de deux immeubles mitoyens à Lille samedi 12 novembre a fait un mort et un blessé léger. Le ministre délégué de la Ville et du Logement, Olivier Klein s'est rendu sur place c e lundi. Il a annoncé qu'une mission d'étude sera confiée à un organisme public pour en rechercher les causes. Ce drame ravive des souvenirs à Belfort où la façade d'un immeuble s'est effondrée le 19 janvier 2018. "Ça nous a interpellé et depuis on a pris un certain nombre de mesures", explique le maire de la ville Damien Meslot. Les contrôles ont été accentués "en particulier dans le secteur de l'avenue Jean Jaurès où beaucoup d'immeubles sont en mauvais état".

17 immeubles ont été jugés très vétustes dans ce secteur. "Nous avons donc envoyé des recommandés aux propriétaires en les sommant de faire les travaux faute de quoi on les exproprierait et la Ville rachèterait les immeubles pour faire les travaux. Certains ont accepté de faire les travaux, d'autres ont accepté de nous les vendre". Actuellement, deux immeubles sont en préemption et deux autres en cours d'acquisition, dont l'ancien magasin des cycles Lénot. "À Belfort on a pris le taureau par les cornes pour lancer une politique d'amélioration de l'habitat très volontariste. Quand le privé ne fait pas le boulot, la Ville fait le nécessaire pour racheter les immeubles, les rénover ou les raser, de façon à éviter ce type de drame parce qu'on ne peut pas risquer la vie de nos habitants".

"Les arrêtés de péril sont rares à Belfort"

Le maire de Belfort prend rarement un arrêté de péril, "peut-être un an". L'édile prend cette mesure en dernier recours. "'Avant, on discute avec les propriétaires, on leur présent tous les dispositifs qui permettent de faire des travaux et d'être subventionné. L'arrêté de péril ou l'expropriation c'est quand on a passé tous les stades de négociations et qu'il ne s'est rien passé", explique-t-il. Damien Meslot rappelle que Le Grand Belfort propose d'accompagner les propriétaires, d'autant plus s'ils sont en difficulté. "Nous avons des propriétaires de mauvaise foi mais c'est une minorité", tient à souligner l'élu.

Damien Meslot invite les habitants à faire des signalements en cas de doute, lorsqu'ils constatent d'importantes fissures ou des problèmes d'infiltration d'eau qui fragilisent les murs. "À Lille, un jeune a donné l'alerte, il a eu le bon réflexe. Il faut nous prévenir. On va sur place et on regarde. Parfois on s'aperçoit que l'immeuble bien que dégradé ne présente pas de danger mais parfois nous devons intervenir. Nous avons une politique très volontariste, ça coûte de l'argent mais ça évite beaucoup de drames".