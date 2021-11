Le maire de Belfort mis en cause après un appel d'offres : "Je ne regrette rien" réagit Damien Meslot

Alors qu'un patron d'entreprise a envoyé un courrier la semaine dernière aux habitants de Belfort, où il s'étonne d'avoir été écarté lors d'un appel d'offres, le maire de Belfort réagit ce mardi. Damien Meslot estime avoir choisi l'entreprise la plus "performante, réactive et écologique".

La démarche sort du lot : Girod Médias, numéro 3 sur le marché français du mobilier urbain publicitaire, a envoyé la semaine dernière une lettre à tous les habitants de Belfort, les interpellant sur un appel d'offres lancé en 2020 par la Ville. L'entreprise jurassienne s'étonne de ne pas avoir été choisi, au profit de son concurrent JC Decaux, précisant que son offre était beaucoup plus intéressante financièrement pour les contribuables belfortains. Le maire de Belfort, Damien Meslot, a réagi ce mardi au micro de France Bleu Belfort Montbéliard. L'élu évoque une démarche "incorrecte et inélégante" et assure ne regretter en rien son choix.

Une entreprise plus "performante, réactive et écologique"

Le maire de Belfort explique que pour faire son choix, la ville s'est entourée d'un cabinet indépendant pendant la procédure face à la complexité des dossiers. La sélection finale s'est réalisée à partir de trois critères : "JC Decaux intervient beaucoup plus rapidement en cas de casse. D'autre part, leur démarche est d'utiliser du matériel recyclé, ce qui est tout à fait conforme à la démarche que nous souhaitons avoir en matière de développement durable. Ce n'est pas le cas de Girod. Il y a enfin la solidité des vitres qui, à l'arrière des bancs dans les abribus, est plus solide chez JC Decaux que chez Girod. Donc, nous nous considérons que l'offre la plus qualitative est celle de JC Decaux".

Le maire ne regrette pas son choix

Interrogé sur la différence de prix entre les deux offres, qui paraît plus intéressante financièrement auprès de Girod Médias, notamment pour les contribuables belfortains, Damien Meslot répond en utilisant l'exemple ... de la boucherie : "Quand vous avez un poulet qui est nourri au grain et un poulet aux hormones, le poulet aux hormones est le moins cher. Est ce que pour votre santé, il ne vaut mieux pas prendre le poulet nourri au grain? Je le pense. On ne peut pas être plus clair, pour nous, JC Decaux est plus performant pour la ville (...) Je ne regrette rien, s'il fallait le refaire, je le referai" conclut le maire de Belfort