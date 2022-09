Le maire de Bergerac évince son adjointe aux finances et dit vouloir porter plainte contre elle

Le conseil municipal a viré au "grand déballage" jeudi 22 septembre au soir, à la mairie de Bergerac. Le mot est de Julie Tejerizo, la conseillère municipale de l'opposition de gauche. Et c'est peu dire. Le maire de Bergerac Jonathan Prioleaud avait mis tout en haut de l'ordre du jour le maintien ou le retrait de ses fonctions à Marion Chamberon, son adjointe aux finances. Les débats ont été houleux.

Le maire (LR) Jonathan Prioleaud a dit vouloir se séparer de son adjointe, disant ne plus avoir "confiance" et l'accusant de "mensonges". Selon le maire, elle serait même visée par deux mains courantes de la part de ses voisins pour "abus de pouvoir". Surtout, il reproche à Marion Chamberon de l'accuser gratuitement : "Quand on va voir le président de la CAB, quand on va voir le sous-préfet, pour leur raconter n'importe quoi sur des malversations financières, c'est scandaleux", a tonné Jonathan Prioleaud.

"Nous ne sommes pas dans un tribunal"

Un article du journal Sud Ouest deux jours plus tôt laissait entendre que "le contentieux" entre eux deux "porterait sur le financement d’un déplacement à propos duquel l’adjointe estime avoir joué un simple rôle de « lanceuse d’alerte »". Tout le monde au conseil municipal a sommé l'un et l'autre de s'expliquer sur ce fameux "déplacement".

"Je ne répondrai pas ici, nous ne sommes pas dans un tribunal", a répondu Marion Chamberon, avant de préciser : "Quand vous m'avez reçu dans votre bureau [...] j'aurais dit que c'était le déplacement de votre compagne avec vous, vous nous avez montré des justificatifs, signés de vous et votre première adjointe, mais par aucun DGS ou aucun directeur. C'est passé comme ça à la trésorerie, maintenant je me réserve le droit de saisir la Cour des comptes". Elle assure avoir saisi la procureure de la république, sans dire sur quoi précisément.

"Un remboursement illégal, c'est impossible"

Jonathan Prioleaud se défend, sort d'un dossier des factures, pour ses déplacements. Il assure que tout est en règle, les petits-déjeuners, les taxes de séjour pour sa femme, il les a payé de sa poche, et que toutes les factures ont été dûment contrôlées : "Je peux vous dire que pour qu'un élu ait une seule fois un remboursement illégal aujourd'hui, c'est impossible". Jonathan Prioleaud assure qu'il a toujours été "très carré" avec les finances de la ville.

Il promet qu'il ira porter plainte dès ce vendredi matin, en diffamation contre son ex-adjointe : "On ira devant les tribunaux". Marion Chamberon a été évincée de son poste lors du vote par la majorité du conseil municipal, remplacée par la benjamine des élus, Joaquina Weinberg.