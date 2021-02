Dordogne : le maire de Bergerac mènera la liste LR pour les élections régionales

Le jeune maire de Bergerac va mener la liste Les Républicains en Dordogne pour les élections régionales du 13 et 20 juin prochain. C'est Nicolas Florian qui brigue la présidence de la région pour le parti. Le jeune maire de Bergerac a été désigné par la commission nationale d’investiture du parti ce mercredi 17 février. L'élu périgourdin a déjà présidé les "Jeunes populaires" de l'UMP entre 2008 et 2012 dans le département, et s'était déjà présenté, à la 9ème place de la liste, aux régionales pour la Dordogne en 2010. Jonathan Prioleaud était déjà aux côtés de l'actuel tête de liste, qui lui était en Gironde. A l'époque c'est Xavier Darcos qui menait la liste régionale.

"Aller très très rapidement sur le programme"

La sortante Nathalie Fontalirant était également candidate, mais pas Antoine Audi, qui lui a perdu la Mairie de Périgueux en 2020.

"Antoine Audi avait gagné les élections municipales de 2014, et dans la continuité en 2015 le parti avait voulu rester sur la dynamique d'une victoire et aujourd'hui, le parti des Républicains est sur la même façon de procéder" explique celui qui vient d'être investi par la commission nationale du parti.

Désormais, le maire de Bergerac va se retrouver rapidement avec Nicolas Florian pour réfléchir à la constitution des listes "très rapidement" pour "aller très très rapidement" sur le programme.