Le maire de Berthelange, dans le Doubs, menace de ne pas tenir de bureau de vote le 26 mai

Berthelange, France

Le maire de Berthelange, une commune de 300 habitants, à deux kilomètres de Saint-Vit, dans le Doubs, n'est pas content du tout et il le fait savoir. Marc Dupont menace de ne pas tenir de bureau de vote pour les élections européennes le 26 mai, suite au refus de la Préfecture du Doubs, de rattacher sa commune au Grand Besançon.

Un recours devant le tribunal administratif

Car en 2016, le maire a sondé ses administrés. Plus de 90% d'entre eux souhaitaient intégrer le Grand Besançon, mais la Préfecture a tranché et Berthelange, commune du Doubs, s'est trouvée rattachée à la communauté de communes du Val marnaysien, en Haute-Saône. Or la loi NOTRe précise que les intercommunalités sont organisées autour de bassins de vie. A l'unanimité le conseil municipal a donc déposé un recours devant le tribunal administratif. Mais la commune a été déboutée. Mi-mars, la mairie a fait appel.

Notre bassin de vie, c'est Saint-Vit", le maire de Berthelange

Car la municipalité épuisera tous les recours explique Marc Dupont, puisqu'"on n'a aucun service rendu par la Haute-Saône, précise-t-il. Marnay, nous on n'y va pas. Tout le monde va sur Saint-Vit. Notre bassin de vie c'est Saint-Vit. J'ai ma députée qui est première circonscription de Besançon, et je suis au Val marnaysien !" Le maire poursuit : "mes conseillers départementaux sont sur le canton de Saint-Vit. Ils ne sont pas sur la Haute-Saône ! Alors quand je vais les rencontrer pour des problèmes de Haute-Saône, ça ne les intéresse pas plus que ça, ce n'est pas leur territoire ! Et mon préfet il est du Doubs aussi".

Le maire de Berthelange, dans le Doubs, menace de ne pas tenir de bureau de vote en guise de protestation. © Radio France - Anne Fauvarque

Le préfet du Doubs, à qui Marc Dupont a adressé un courriel, lui indiquant son refus de tenir un bureau de vote, en contestation du découpage intercommunal. "On dit à la Préfecture venez faire le travail. Nous on ouvre la mairie, on ferme la mairie. C'est tout. Il y en a ras-le-bol de nous demander de faire le travail, et en contrepartie on n'écoute pas ce que veut notre population" s'indigne le maire de Berthelange.

Risque de sanction

Le préfet, alerté par courriel, a d'ores et déjà répondu au maire que la loi l'oblige à tenir le bureau de vote. Le cas échéant, il saisira le tribunal administratif. La Préfecture qui indique qu'elle affichera la plus grande fermeté. "Oui ça peut même aller jusqu'à la destitution du maire et de ses adjoints, reconnaît Marc Dupont. C'est la démocratie : monsieur le maire vous refusez de m'obéir donc je vous destitue... Je trouve que c'est fort de café parce que dans ce cas-là il faudrait destituer tous les préfets de Haute-Saône qui n'ont pas appliqué l'article de la loi NOTRe."

Je défends l'intérêt communal", Marc Dupont

Le maire la petite commune du Doubs ne craint pas les sanctions car il "défend l'intérêt communal. Demain si je ne suis plus maire, confie-t-il, ce n'est pas gênant sur le fond. Ce qui est gênant c'est qu'on ne respecte pas ma population". Mais le maire ne prendra pas la décision d'aller jusqu'au bout tout seul. Samedi 20 avril, il y aura un conseil municipal extraordinaire à Berthelange avec un seul point à l'ordre du jour : pour ou contre la tenue du bureau de vote le 26 mai.