Le maire de Bethoncourt privé de ses délégations : "ils veulent bouffer du maire !"

Situation inédite à Bethoncourt, dans le Pays de Montbéliard, où le maire Jean André, s'est vu retirer ses délégations par une courte majorité de son conseil municipal. Lors d'un conseil extraordinaire, ce jeudi soir, les 7 élus de l'opposition, rejoints par 8 élus de la majorité, ont voté à bulletins secrets pour ce retrait des délégations, en raison de la gestion solitaire du maire.

C'est la destitution de l'adjointe aux affaires sociales, Lydia Gutierrez, en octobre, dernier qui avait mis le feu aux poudres. A ce moment-là, le conseil municipal de Bethoncourt s'était déjà opposé à cette destitution. Forte de cette fronde d'une partie des colistiers de Jean André, l'adjointe en question, a décidé de retourner la délibération contre le maire. Avec succès ce jeudi soir, puisque le maire se retrouve désormais sans délégations. Le même groupe de votants a ensuite rejeté le budget primitif pour 2022.

"On appauvrit le service à la population"

"Je réunirais le conseil municipal toutes les semaines, mais il y a des décisions qui prendront du retard. On appauvrit le service à la population", se désole Jean André. Pas question pour lui en revanche de démissionner. "C'est pas parce que j'ai trois personnes dans mon groupe qui essayent de déstabiliser notre groupe que je vais démissionner. Ces trois ou quatre perturbateurs, je me chargerais de leur faire comprendre qu'ils ne travaillent pas pour les habitants, mais pour leur égo et pour bouffer du maire".

"Il peut faire ce qu'il veut, il aura toujours quinze voix contre lui".

Du coté de l'opposition, on ne voit pas d'autre issue que la démission. "Je réclame qu'il prenne acte qu'il n'a plus un conseil municipal qui le soutient" déclare Philippe Mauro, le porte parole des 7 élus d'opposition. "J'ai l'impression qu'il n'a pas compris qu'il peut réunir les gens autant qu'il veut. S'il a toujours 15 voix contre, il convoquera le samedi suivant. Et ainsi de suite Je ne sais pas où il veut aller."